به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی قبل از ظهر شنبه در آیین آغاز رسمی سرشماری ثبتی‌مبنای نفوس و مسکن در استان، در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت آمار در برنامه‌ریزی‌های کلان و منطقه‌ای گفت: آمار و اطلاعات دقیق و قابل اتکا، زیربنای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در کشور است و دسترسی به داده‌های معتبر، زمینه اجرای مؤثرتر برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح در سراسر کشور افزود: سرشماری نفوس و مسکن به‌طور معمول در دوره‌های ۱۰ ساله انجام می‌شود، اما در روش ثبتی‌مبنا، با استفاده از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی موجود در دستگاه‌های مختلف، فرآیند جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات با رویکردی متفاوت دنبال می‌شود.

استاندار زنجان ادامه داد: بهره‌گیری از اطلاعات ثبتی و سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی این امکان را فراهم می‌کند که سرشماری با هزینه کمتر، در مدت‌زمان کوتاه‌تر و با دقت بالاتری انجام شود.

اجرای طرح آزمایشی برای ارزیابی صحت اطلاعات

صادقی با اشاره به پیش‌بینی اقدامات میدانی برای بررسی صحت داده‌های گردآوری‌شده تصریح کرد: در کنار استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی، آمارگیران به‌صورت آزمایشی در نقاط مختلفی که به شکل تصادفی انتخاب می‌شوند، حضور خواهند یافت و با گفت‌وگو با شهروندان، صحت و اعتبار اطلاعات جمع‌آوری‌شده را بررسی می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اجرای مطلوب این طرح گفت: از شهروندان استان درخواست می‌کنم با آمارگیران همکاری لازم را داشته باشند تا فرآیند بررسی و اعتبارسنجی اطلاعات با دقت و کیفیت مطلوب انجام شود.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت صیانت از اطلاعات شهروندان خاطرنشان کرد: اطلاعات ارائه‌شده در فرآیند سرشماری محرمانه است و نباید به هیچ عنوان مورد استفاده غیرمجاز قرار گیرد. هدف از جمع‌آوری این اطلاعات، ایجاد مبنایی دقیق و قابل اعتماد برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف است.

وی افزود: هرچه اطلاعات پایه از دقت و اعتبار بیشتری برخوردار باشد، امکان شناخت بهتر وضعیت جمعیت و مسکن و تدوین برنامه‌های متناسب با نیازهای واقعی جامعه نیز افزایش می‌یابد.

صادقی با قدردانی از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای سرشماری، از همکاری نیروی انتظامی در تأمین امنیت و پشتیبانی از این رویداد و همچنین تلاش عوامل اجرایی، آمارگیران، سازمان مدیریت و دستگاه‌های اجرایی مرتبط قدردانی کرد.

وی هماهنگی میان دستگاه‌ها و تأمین امکانات موردنیاز را از الزامات اجرای موفق این طرح دانست و اظهار کرد: همراهی مجموعه‌های اجرایی و فراهم‌کردن پشتیبانی‌های لازم، نقش مهمی در اجرای مطلوب سرشماری ثبتی‌مبنای نفوس و مسکن دارد.

استاندار زنجان همچنین از فرمانداران شهرستان‌های استان خواست در جایگاه رؤسای ستادهای سرشماری نفوس و مسکن شهرستان‌ها، اقدامات لازم را برای مدیریت، راهبری، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح انجام دهند و همکاری مستمر با ستاد سرشماری استان را در دستور کار قرار دهند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول، آغاز رسمی سرشماری ثبتی‌مبنای نفوس و مسکن در استان زنجان را اعلام کرد.

سرشماری ثبتی‌مبنای نفوس و مسکن با هدف استفاده از ظرفیت داده‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی موجود و افزایش دقت اطلاعات پایه جمعیتی و مسکن اجرا می‌شود؛ داده‌هایی که می‌توانند در شناسایی نیازهای مناطق مختلف و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با شرایط استان نقش مؤثری ایفا کنند.