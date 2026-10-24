آغاز سرشماری نفوس و مسکن در مهدیشهر؛ ۲هزار و ۳۵۰ خانوار مشمول آمارگیری

محمدامین جاویدپور در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ در شهرستان مهدیشهر همزمان با دیگر نقاط کشور خبر داد و گفت: تمهیدات لازم و زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای این طرح فراهم شده است.

وی با اشاره به اهمیت آمارهای جمعیتی در تصمیم‌گیری‌ها و بودجه‌بندی استان‌ها و شهرستان‌ها، افزود: دقت در جمع‌آوری اطلاعات اهمیت بسیاری دارد و تلاش می‌شود سرشماری در مهدیشهر به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

سرپرست فرمانداری مهدیشهر از مردم این شهرستان خواست با مأموران آمارگیری همکاری لازم را داشته باشند تا این طرح به‌درستی اجرا شود.

جاویدپور با بیان اینکه حضور فیزیکی مأموران سرشماری در سطح شهرستان پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: مأموران با لباس متحدالشکل و ارائه کارت شناسایی به خانوارها مراجعه می‌کنند. همچنین در سرشماری سال ۱۴۰۵، رویکرد ثبت‌مبنا نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی توضیح داد: در رویکرد ثبت‌مبنا، از داده‌ها و اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی کشور طی سال‌های گذشته استفاده می‌شود. این روش همزمان با مراجعه حضوری مأموران آمارگیری زن و مرد در نقاط مختلف شهرستان مهدیشهر اجرا خواهد شد.

سرپرست فرمانداری مهدیشهر با اشاره به اینکه اطلاعات ۲ هزار و ۳۵۰ خانوار در این شهرستان ثبت خواهد شد، تأکید کرد: خانوارها علاوه بر همکاری با مأموران سرشماری، در ارائه صحیح و دقیق اطلاعات نیز اهتمام لازم را داشته باشند.