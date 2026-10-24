به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ارتش اوکراین نامه قصد همکاری با دو شرکت فنلاندی، نوکیا و ICEYE سازنده ماهواره امضا کرد تا توسعه شبکه ارتباطات ماهواره ای تحت حاکمیت دولت این کشور را بررسی کنند.

مدیر ارشد اجرایی ICEYE در بیانیه ای در این باره گفت: اوکراین نیازمند سیستم ارتباطات ماهواره ای مستقل و تحت نظارت دولت با عملکرد بالایی است که آن را کنترل کند. ما سوابق ثابت شده ای از انجام مامویت های مستقل ملی با سرعت بالا برای کمک به ایجاد این قابلیت داریم. ما از ۲۰۲۲ میلادی اوکراین را پشتیبانی کرده ایم و به ادامه پشتیبانی متعهد هستیم.

اوکراین در جنگ با روسیه به شدت به ارتباطات ماهواره ای و دیتا متکی است اما ماهواره های مخصوص خود را در اختیار ندارد و در درجه اول از سرویس های استارشیلد که نسخه ای نظامی و مقاوم در برابراختلال خدمات استارلینک است و توسط دولت آمریکا ارائه می شود، استفاده می کند.

این کشور از استارلینک برای حمله علیه روسیه استفاده می کند. اما در ۱۴ اکتبر سربازان و مقامات اوکراینی از کاهش شدید دسترسی به سرویس های استارشیلد خبر دادند. محدودیت سرعت در پهپادهایی که پایانه های این سرویس را حمل می کردند به سقوط آنها منجر شد.

هنوز مشخص نیست دلیل کاهش سرعت اینترنت استارشیلد در اوکراین چیست و برخی مقامات آمریکایی مدعی شده اند این دستور از سوی ایلان ماسک صادر شده است. اما وی اعلام کرد این مسئولیت به دولت دونالد ترامپ مربوط است.