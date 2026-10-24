به گزارش خبرنگار مهر، سمانه حسن‌پور صبح امروز شنبه در مراسم افتتاحیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ که با حضور رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس مرکز آمار ایران، استانداران، رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و فرمانداران به‌صورت وبیناری برگزار شد، اظهار کرد: این سرشماری از دوم آبان‌ماه همزمان با سراسر کشور در لرستان نیز آغاز شده است.

تجمیع اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در مرحله نخست

حسن‌پور با اشاره به اجرای سرشماری در سه بخش افزود: در مرحله نخست، اطلاعات حدود ۳۰ دستگاه اجرایی تجمیع شده و در قالب داده‌های آماری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در مرحله بعد، خانوارهایی که اطلاعات مکانی یا مشخصات اعضای آن‌ها با مشکل مواجه است، باید اطلاعات خود را به‌صورت اینترنتی تکمیل کنند.

فراخوان اینترنتی برای خانوارهای دارای نقص اطلاعات

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با بیان اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، اطلاعات حدود ۱۵ درصد خانوارهای کشور در بخش‌هایی از جمله اطلاعات مکانی یا مشخصات اعضای خانوار نیازمند اصلاح است، گفت: برای این خانوارها از دوم آبان‌ماه پیامک ارسال می‌شود تا با مراجعه به سامانه «دولت من» و بخش سرشماری اینترنتی، اطلاعات مورد نیاز را ثبت و تکمیل کنند.

وی از خانوارهایی که پیامک سرشماری دریافت می‌کنند خواست با مراجعه به سامانه معرفی‌شده، اطلاعات خود را به‌صورت دقیق ثبت کنند تا فرایند گردآوری و تکمیل داده‌های آماری با دقت بیشتری انجام شود.

مراجعه مأموران به ۲۶ هزار خانوار در لرستان

حسن‌پور همچنین از اجرای یک طرح نمونه‌گیری همزمان با سرشماری خبر داد و بیان کرد: این طرح با هدف محاسبه شاخص‌هایی از جمله اشتغال، بیماری، باروری و وضعیت تسهیلات و امکانات در اختیار خانوارها اجرا می‌شود و از دوم آبان‌ماه به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به جامعه آماری این طرح در لرستان افزود: مأموران سرشماری در این مرحله به حدود ۲۶ هزار خانوار در سطح استان مراجعه می‌کنند و اطلاعات مورد نیاز را از خانوارهای منتخب جمع‌آوری خواهند کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان تأکید کرد: مأموران سرشماری دارای کارت شناسایی معتبر با هولوگرام مرکز آمار ایران هستند و جلیقه مخصوص سرشماری بر تن دارند؛ بنابراین خانوارها هنگام مراجعه مأموران می‌توانند مدارک شناسایی آن‌ها را بررسی کنند.

تأکید بر همکاری مردم در تکمیل اطلاعات آماری

حسن‌پور در پایان از مردم و مسئولان محلی، به‌ویژه فرمانداران، خواست برای اجرای دقیق این طرح همکاری لازم را داشته باشند.

وی همچنین از خانوارهایی که پیامک سرشماری اینترنتی دریافت می‌کنند درخواست کرد اطلاعات خود را در سامانه «دولت من» ثبت کنند و از خانوارهای انتخاب‌شده در طرح نمونه‌گیری خواست با ارائه پاسخ‌های دقیق به مأموران، در گردآوری داده‌های مورد نیاز مشارکت کنند.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن از مهم‌ترین منابع تأمین اطلاعات جمعیتی و خانوارهاست و داده‌های حاصل از آن در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.