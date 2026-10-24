عرضه تولیدات نقره در شبکه فروش گالری پرسته آغاز شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گالری پرسته که پیش‌تر در حوزه طراحی و عرضه طلای دست‌ساز فعالیت داشت، با هدف توسعه سبد محصولات و پوشش تقاضای اقشار مختلف، خط تولید و عرضه رسمی گالری نقره را به پلتفرم‌های فروش آنلاین و شعب فیزیکی خود اضافه کرد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی گالری پرسته، این مجموعه در کنار محصولات طلای خود، عرضه تخصصی زیورآلات نقره را آغاز کرده است. این تصمیم استراتژیک در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع بازار خرده‌فروشی زیورآلات و ایجاد دسترسی به طراحی‌های مدرن با هزینه مقرون‌به‌صرفه‌تر نسبت به طلا اتخاذ شده است. طبق اعلام این مجموعه، تولیدات نقره نیز بر پایه اصول سه‌گانه طراحی مینیمال، الگوبرداری از ترندهای بین‌المللی و با رعایت استانداردهای پردازش و آبکاری تخصصی روانه بازار می‌شوند.

سابقه فعالیت و توسعه زیرساخت‌های فروش

بر اساس این گزارش، گالری پرسته (زرکالا کسری) فعالیت رسمی خود را از اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ به مدیریت پویا عرفانی، فارغ‌التحصیل رشته مارکتینگ از کانادا، در تهران آغاز کرد. این مجموعه پس از افتتاح نخستین شعبه فیزیکی در مجتمع تجاری اقدسیه، در سال ۱۳۹۴ اقدام به راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی طلا و جواهر در ایران کرد. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که پرسته در حال حاضر با ۱۴ شعبه فعال در سراسر کشور و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۲۰ پرسنل به فعالیت خود ادامه می‌دهد. برگزاری مسابقه کشوری طراحی طلا و جواهر در سال ۱۳۹۷ نیز از دیگر اقدامات ثبت‌شده این مجموعه در حوزه کارآفرینی و جذب استعدادهای جوان است.

شرایط ضمانت، عودت کالا و تسهیلات مالی

در بخش خدمات پس از فروش، گالری پرسته اعلام کرده است که کلیه محصولات نقره این مجموعه دارای گارانتی همیشگی هستند. به منظور شفاف‌سازی فرآیند خرید آنلاین، قوانین بازگشت کالا شامل مهلت سه‌روزه برای عودت و دریافت اصل وجه است که این مدت در طرح‌های ویژه فروش تا هفت روز قابل ارتقا خواهد بود. همچنین امکان تعویض کالا در شرایط عادی تا هفت روز و در کمپین‌های خاص تا ۹۰ روز برای خریداران در نظر گرفته شده است. بخش پشتیبانی این مجموعه در روزهای کاری از ساعت ۱۰ تا ۲۱ پاسخگوی خریداران بوده و سیستم ثبت تیکت آنلاین نیز برای پیگیری درخواست‌ها فعال است.

امکان سفارش ساخت و شخصی‌سازی محصولات

یکی از خدمات ارائه‌شده در پلتفرم آنلاین پرسته، امکان شخصی‌سازی و ثبت سفارش ساخت زیورآلات نقره است. کاربران با استفاده از ابزارهای طراحی آنلاین در این وب‌سایت می‌توانند طرح یا متن مورد نظر خود را برای حکاکی و ساخت پلاک سفارشی ثبت کنند. طبق توضیحات فنی ارائه شده، این محصولات با استفاده از نقره عیار استاندارد ۹۲۵ ساخته شده و جهت جلوگیری از اکسیداسیون، تحت فرآیند آبکاری اختصاصی رودیوم یا طلا قرار می‌گیرند.

فرآیند کارگاهی تبدیل طرح به محصول نهایی در این مجموعه شامل پنج مرحله طراحی سه‌بعدی، چاپ سه‌بعدی، اره‌کاری، پرداخت سطحی و آبکاری است. همچنین تصریح شده است که در تولید زیورآلات ترکیبی، از چرم ایتالیایی درجه یک متعلق به برند کیاروجی (Chiarugi) استفاده می‌شود.

فرآیند ثبت سفارش اینترنتی و سیستم پیش‌خرید

زیرساخت‌های فروش اینترنتی این برند بر پایه جستجوی کالا، بررسی مشخصات فنی نظیر وزن و عیار، و ثبت‌نام سریع از طریق شماره موبایل پیاده‌سازی شده است. یکی از امکانات اقتصادی مورد اشاره در این پلتفرم، مکانیزم «پیش‌خرید» برای کالاهای ناموجود است. در این مکانیزم، قیمت کالا در روز ثبت سفارش قطعی شده و خریدار در برابر نوسانات صعودی بازار فلزات گران‌بها در طول فرآیند ساخت ایمن می‌ماند.

شبکه فروش حضوری در کشور

در حالی که تمرکز این برند بر توسعه تجارت الکترونیک است، عرضه فیزیکی محصولات نیز در قالب ۱۴ شعبه در سطح کشور جریان دارد. در استان تهران، شعب مجتمع تجاری اقدسیه و مجتمع تجاری اپال فعال هستند. شبکه فروش حضوری این مجموعه در سایر استان‌ها نیز شامل شهرهای کرج، اصفهان، رشت، بابل، گرگان، اهواز، بندرعباس، شیراز، کرمان و تبریز می‌شود که امکان بررسی حضوری تولیدات را برای مراجعان فراهم کرده است.

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