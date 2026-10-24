به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری استان سمنان اعلام کرد: هم‌زمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پویش معنوی و سراسری «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» از امروز شنبه به‌صورت رسمی همزمان با سراسر کشور در استان سمنان آغاز به کار کرده است.

وی با دعوت از عموم شهروندان برای مشارکت در این حرکت خداپسندانه، بر ترویج فرهنگ گذشت، بخشش و گسترش صلح و سازش در جامعه تأکید کرد.

معاون حل اختلاف دادگستری استان سمنان با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) و آموزه‌های اخلاقی و انسانی سیره آن بانوی بزرگ اسلام، اظهار داشت: این پویش فرصتی ارزشمند برای ترویج روحیه گذشت و مهربانی، پایان‌دادن به کدورت‌ها و تقویت همدلی و آرامش در جامعه است. شهروندانی که از نظر قانونی امکان گذشت از حقوق شخصی و دعاوی خصوصی خود را دارند، می‌توانند با تأسی به سیره نورانی حضرت زهرا(س)، از این فرصت معنوی برای حل اختلافات، تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه سازش و رضایت بهره ببرند.

شکوری با تأکید بر ضرورت مشارکت و همکاری تمامی دست‌اندرکاران امر خداپسندانه صلح و سازش، از اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف، صلح‌یاران، خیرین، داوران حرفه ای و میانجیگران و سایر فعالان این عرصه خواست با اهتمام جدی در اطلاع‌رسانی، تبیین اهداف و ترغیب شهروندان به پیوستن به پویش معنوی، زمینه گسترش مشارکت مردمی و تعمیق آثار معنوی و اجتماعی آن را فراهم کنند.

وی افزود: ترویج فرهنگ بخشش و اصلاح ذات‌البین، افزون بر کاهش اختلافات و کدورت‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت آرامش به خانواده‌ها، تقویت پیوندهای انسانی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بسیاری از دعاوی باشد.

معاون حل اختلاف دادگستری استان سمنان گفت: پویش سراسری «به حرمت حضرت زهرا(س) می‌بخشم» از روز شنبه ۲ آبان‌ماه آغاز و تا ۲۲ همین ماه ادامه خواهد داشت.