رونمایی از پوستر هفتمین جشنواره بزرگ فرهنگی هنری دانشجویی ققنوس البرز

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ پاسدار مصطفی ترابی، فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز، روز شنبه در نشست خبری آیین رونمایی از پوستر هفتمین جشنواره بزرگ فرهنگی هنری دانشجویی ققنوس استان البرز و طرح «دانشجو، یار ایران» که با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه‌ها از سنگرهای مهم تولید علم و فناوری کشور هستند و نقش‌آفرینی دانشجویان و استادان در تقویت قدرت ملی، به‌ویژه در شرایط جنگی، اهمیت ویژه‌ای دارد.



وی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت علمی و فناوری کشور افزود: توانمندی‌های علمی جوانان ایرانی در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی توسعه یافته و تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است که فشارها نتوانسته فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی کشور را متوقف کند.



### دانشگاه‌ها از اهداف حمله به مراکز علمی بودند



فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز با اشاره به هدف قرار گرفتن برخی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در جریان جنگ، این موضوع را نشانه اهمیت ظرفیت علمی کشور دانست و گفت: دانشگاه‌ها پیش از جنگ در عرصه تولید قدرت نقش‌آفرینی می‌کردند و در جریان جنگ نیز فعالیت‌های علمی، نوآوری و به‌روزرسانی توانمندی‌ها را ادامه دادند.



ترابی با بیان اینکه پیشرفت کشور تنها به توان نظامی و فناوری محدود نمی‌شود، اظهار کرد: انسجام اجتماعی و حضور مردم در صحنه نیز یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی است که در ماه‌های گذشته نمود پیدا کرده است.



وی ادامه داد: حضور اقشار مختلف مردم با دیدگاه‌ها و سلایق گوناگون در میدان‌های شهری، از نگاه ما نشان‌دهنده ظرفیت اجتماعی جامعه ایران است. این حضور در طول ماه‌های گذشته استمرار داشته و در مقاطع مختلف، از جمله هنگام بروز تهدیدها، پررنگ‌تر شده است.



فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاه‌ها گفت: پس از بازگشت دانشگاه‌ها به فضای حضوری، دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاهی در برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی، حمایت از کشور و تلاش برای پیشرفت ایران مشارکت کردند.



وی افزود: لازم است ظرفیت دانشگاه‌ها و دانشجویان برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، علمی و فرهنگی با سازوکارهای مشخص‌تری سازمان‌دهی شود. بر همین اساس، با مشورت مسئولان دانشگاهی و فرهنگی استان، دو رویداد «ققنوس» و «دانشجو، یار ایران» در دستور کار قرار گرفته است.



### جشنواره ققنوس در هشت رشته برگزار می‌شود



ترابی با تشریح اهداف هفتمین جشنواره بزرگ فرهنگی هنری دانشجویی ققنوس استان البرز گفت: این جشنواره با هدف احیای یک رویداد دانشجویی و فراهم کردن زمینه شکوفایی استعدادهای هنری دانشجویان استان برگزار می‌شود.



وی افزود: جشنواره در هشت حوزه فیلم، موسیقی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، پژوهش‌های هنری، ادبیات و شعر، اجرا و استعداد و ادبیات نمایشی برگزار خواهد شد و جزئیات رشته‌ها و زیرشاخه‌های رقابتی در فراخوان جشنواره اعلام می‌شود.



فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز با اشاره به ظرفیت دانشجویی استان اظهار کرد: جمعیت دانشجویی البرز ظرفیت گسترده‌ای برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری دارد و تلاش می‌کنیم دانشجویان با سلیقه‌ها و علایق مختلف بتوانند آثار خود را در این رویداد ارائه کنند.



ترابی ادامه داد: جهت‌گیری محتوایی جشنواره، موضوع «ایران قوی» است و تلاش می‌شود مؤلفه‌های پیشرفت، اقتدار و توانمندی کشور در قالب آثار فرهنگی و هنری دانشجویان بازتاب پیدا کند.



وی با بیان اینکه فراخوان جشنواره از روزهای گذشته آغاز شده است، گفت: آیین رونمایی از پوستر، آغاز رسمی این رویداد به شمار می‌رود و اختتامیه آن برای اواخر آذرماه برنامه‌ریزی شده است.



فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز افزود: آثار ارسالی علاوه بر داوری در چارچوب جشنواره، متناسب با رشته و ظرفیت دانشگاه‌ها در محیط‌های دانشگاهی نیز به نمایش گذاشته می‌شوند تا زمینه معرفی استعدادهای دانشجویی و آشنایی بیشتر جامعه دانشگاهی با تولیدات فرهنگی و هنری فراهم شود.



ترابی با اشاره به ساختار اجرایی جشنواره گفت: دبیرخانه این رویداد در معاونت فرهنگی هنری بسیج دانشجویی استان البرز و در خانه هنر دانشجویی استان مستقر است و دهقان مسئولیت دبیری جشنواره را بر عهده دارد. همچنین شورای سیاست‌گذاری با مشارکت مسئولان و معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها تشکیل شده است.



وی از پیش‌بینی مشارکت دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه هنر در برگزاری جشنواره خبر داد و ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها به افزایش کیفیت و کمیت آثار ارائه‌شده منجر شود.