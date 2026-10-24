به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر شنبه در نشست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آغاز عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا، اظهار کرد: سرشماری نفوس و مسکن از مهم‌ترین ابزارهای آماری برای شناخت وضعیت جمعیت، اشتغال، مسکن و سایر شاخص‌های توسعه‌ای کشور است که نتایج آن نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دارد.

وی با اشاره به شیوه اجرای سرشماری در سال‌های گذشته افزود: سرشماری‌های سنتی معمولاً در دوره‌های پنج یا ۱۰ ساله و با مراجعه میدانی گسترده، تکمیل پرسشنامه‌های متعدد و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شد که هزینه‌های قابل توجهی به همراه داشت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با وجود جامعیت روش‌های سنتی، مسائلی مانند حضور نداشتن برخی افراد در محل سکونت و مسافرت‌های طولانی خانوارها، گاهی موجب ایجاد نقص در اطلاعات جمع‌آوری‌شده می‌شد و بر دقت تحلیل‌های نهایی تأثیر می‌گذاشت.

رحمانی با بیان اینکه استفاده از روش ثبتی‌مبنا با هدف افزایش دقت و بهره‌وری در نظام آماری کشور در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: این شیوه با بهره‌گیری از اطلاعات ثبتی و تکمیل داده‌ها از طریق آمارگیری نمونه‌ای، ضمن کاهش هزینه‌های اجرایی، امکان دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر و قابل اتکاتر را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد خانوارهای کشور در قالب بخش نمونه‌گیری مورد بررسی قرار می‌گیرند، گفت: در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز بیش از ۲۲ هزار خانوار بر اساس روش‌های علمی و معیارهای تعیین‌شده از سوی مرکز آمار ایران به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند که حجم این نمونه با هدف دستیابی به نتایج آماری قابل تعمیم به کل جامعه تعیین شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای این طرح بیان کرد: مقدمات و زیرساخت‌های لازم برای اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا طی دو سال گذشته در سطح ملی و استانی فراهم شده و اکنون عملیات میدانی بخش نمونه‌گیری آغاز شده است.

رحمانی خاطرنشان کرد: بخش ثبتی‌مبنا نیز با تلاش کارشناسان مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مرحله آمادگی برای اجرا قرار دارد و انتظار می‌رود با مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی، این طرح با موفقیت به پایان برسد.

وی با اشاره به تجربه موفق استان در سرشماری عمومی کشاورزی دو سال گذشته افزود: کهگیلویه و بویراحمد در آن سرشماری موفق به کسب رتبه برتر کشور شد و امیدواریم با تداوم همکاری مردم و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی، در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن نیز عملکرد مطلوبی داشته باشیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب درباره نحوه اجرای طرح تأکید کرد و گفت: مأموران آمارگیر با لباس فرم مشخص و پس از گذراندن آموزش‌های لازم به خانوارهای منتخب مراجعه می‌کنند و رسانه‌ها، صداوسیما و روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی نیز باید اطلاعات لازم درباره فرایند سرشماری و نحوه همکاری با آمارگیران را در اختیار مردم قرار دهند.

رحمانی از فرمانداران شهرستان‌ها به‌عنوان رؤسای ستادهای سرشماری خواست با هماهنگی کامل با ستاد استانی، امکانات و ظرفیت‌های مورد نیاز را در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز پشتیبانی لازم را از روند اجرای طرح به عمل آورند.

وی با اشاره به پیش‌بینی یک ماه زمان برای اجرای عملیات میدانی سرشماری اظهار کرد: در صورت دسترسی نداشتن به برخی خانوارهای منتخب در بازه زمانی تعیین‌شده، امکان تمدید مهلت اجرای طرح در سطح کشور وجود دارد و در این شرایط نیز استمرار همکاری خانوارها اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر نقش اطلاعات آماری در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور گفت: هرچه اطلاعات ارائه‌شده از سوی مردم دقیق‌تر و به‌موقع‌تر باشد، امکان شناخت واقع‌بینانه‌تر وضعیت معیشت، مسکن، اشتغال و تولید فراهم می‌شود و مدیران می‌توانند منابع و امکانات را متناسب با نیازهای واقعی مناطق تخصیص دهند.

رحمانی تأکید کرد: داده‌های دقیق و قابل اتکا، زیربنای برنامه‌ریزی مؤثر برای توسعه کشور است و هرگونه انحراف در اطلاعات آماری می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها و اولویت‌بندی برنامه‌های توسعه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد و از این رو، مشارکت و همراهی مردم در اجرای موفق سرشماری ضروری است.