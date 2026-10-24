علی متقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهیابی دو دانش‌آموز خراسان شمالی به مرحله داوری نمایشگاه جشنواره جوان خوارزمی، نشان‌دهنده ظرفیت علمی و پژوهشی دانش‌آموزان خراسان شمالی و اهمیت فراهم‌کردن بستر مناسب برای شکوفایی استعدادهای آنان است.

وی افزود: هانیه نوروزی و ساجده نوروزی، دانش‌آموزان دبیرستان فرزانگان ۲ شیروان، پس از طی مراحل مربوط، به مرحله داوری این جشنواره در گروه علمی عمران دعوت شده‌اند و قرار است در این مرحله، دستاورد علمی خود را در حضور داوران ارائه و معرفی کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به زمان برگزاری این رویداد بیان کرد: مرحله داوری نمایشگاه جشنواره جوان خوارزمی روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان‌ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران برگزار می‌شود و مراسم اختتامیه نیز برای ۱۸ آبان‌ماه برنامه‌ریزی شده است.

متقیان با تأکید بر اهمیت تقویت فعالیت‌های علمی و پژوهشی در مدارس خاطرنشان کرد: شناسایی استعدادهای دانش‌آموزی و فراهم‌کردن فرصت حضور آنان در رویدادهای علمی، می‌تواند زمینه‌ساز رشد خلاقیت، تقویت روحیه پژوهشگری و پرورش ایده‌های نوآورانه در میان نسل جوان باشد.

وی ابراز امیدواری کرد دانش‌آموزان خراسان شمالی با ارائه توانمندی‌ها و دستاوردهای خود در این مرحله، بتوانند زمینه موفقیت‌های بیشتر را فراهم کنند و ظرفیت‌های علمی مدارس خراسان شمالی را در سطح ملی به نمایش بگذارند.