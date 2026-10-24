به گزارش خبرنگار مهر، منصور کشاورزیان صبح شنبه در حاشیه بازدید نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی و فرماندار سمنان از تصفیه‌خانه فاضلاب مرکز استان، از برنامه ارتقای ظرفیت کمی و کیفی این مجموعه متناسب با نیازهای بهره‌برداری و توسعه شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به تغییر فرآیند تصفیه در طرح جدید اظهار کرد: در این طرح، فرآیند تصفیه از سیستم لجن فعال با هوادهی کامل به فرآیند هوادهی گسترده ارتقا می‌یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان افزود: این تغییر فنی ضمن بهبود کیفیت پساب خروجی، امکان کنترل بهتر آلاینده‌های مغذی را فراهم می‌کند و در کاهش آثار زیست‌محیطی تخلیه پساب نقش مؤثری خواهد داشت.

کشاورزیان با اشاره به افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب سمنان بیان کرد: ظرفیت این مجموعه از ۱۴ هزار و ۷۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز به ۲۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش خواهد یافت.

وی اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح ارتقای کمی و کیفی تصفیه‌خانه فاضلاب سمنان را سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و خواستار حمایت نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان درباره وضعیت اعتبارات این طرح گفت: از مجموع اعتبار مورد نیاز، دو هزار میلیارد ریال هزینه شده، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در بخش قراردادهای منعقدشده قرار دارد و ۶۰۰ میلیارد ریال نیز مربوط به قراردادهایی است که هنوز منعقد نشده‌اند.

کشاورزیان با اشاره به بخش‌های مختلف طرح ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب سمنان، تصریح کرد: فرآیندهای پیش‌تصفیه، تجهیزات و حوضچه‌های زیستی، خطوط انتقال پساب، تجهیزات هوادهی و سامانه‌های لجن‌گیری از جمله بخش‌های این طرح هستند.

وی تأمین به‌موقع اعتبارات، تسریع در اجرای بخش‌های باقی‌مانده، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و رعایت استانداردهای فنی و زیست‌محیطی را از الزامات اجرای این طرح دانست.