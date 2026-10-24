به گزارش خبرنگار مهر، احداث ساختمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند با ۷ هزار متر مربع زیربنا در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار، از سال ۱۳۹۹ در خیابان ملاصدرای بیرجند شروع شد.

در آن زمان، در جلسه‌ای با حضور معتمدان استاندار اسبق خراسان جنوبی اعلام شد که در مرحله نخست این طرح، دو ساختمان آموزشی و خوابگاهی برای پردیس دختران امام سجاد (ع) احداث شود و در مرحله دوم، فضاهای مورد نیاز شامل سلف‌سرویس، کتابخانه و سالن‌های ورزشی پیش‌بینی شده است. همچنین مقرر بود این طرح در صورت تأمین اعتبار، تا هفته دولت سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد.

با گذشت حدود شش سال از زمان شروع عملیات اجرایی ساخت ساختمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند، هنوز این ساختمان به بهره‌برداری نرسیده و این در حالی است که این دانشگاه با کمبود بسیار زیاد فضا مواجه است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی با بیان اینکه ساخت ساختمان دانشگاه فرهنگیان از سال ۱۳۹۹ با زیربنای هفت هزار و ۵۰۰ متر مربع آغاز شده است، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ساختمان خوابگاه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و فونداسیون و اسکلت بقیه فضاها هم ایجاد شده است.

ایرج مهدی‌زاده تصریح کرد: ساختمان خوابگاه دارای ظرفیت اسمی ۲۳۰ نفر است که تا ۳۰۰ نفر هم قابل افزایش است.

وی خاطرنشان کرد: برای رفع چالش‌های موجود در این خصوص و تسهیل انجام فرایند اجرایی آن، نیاز به همکاری همه مسئولان استان داریم.

مهدی‌زاده با بیان این‌که امیدوار بودیم ساختمان خوابگاه در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد، افزود: ساختمان دانشگاه فرهنگیان استان از محل اعتبارات ملی ساخته می‌شود و مجوز احداث سلف‌سرویس دانشگاه هم گرفته شده است.

وی همچنین اظهار کرد: برای ساخت یک بلوک دیگر هم از محل اعتبارات داخلی مجوز صادر شده است و اولویت دیگر ما هم در این خصوص، ساخت خوابگاه متأهلین است که برای این منظور درخواست کمک از خیران داریم.