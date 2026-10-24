برگزاری یادنامه شهید علی لاریجانی به همراه رونمایی کتابی از او

به گزارش خبرنگار مهر، آیین یادبود استاد شهید علی لاریجانی با حضور جمعی از استادان دانشگاه و چهره‌های علمی و فرهنگی، همراه با رونمایی از کتاب «چنین گفت مجتهد فلسفه؛ روایتی از دکتر کریم مجتهدی به قلم شهید لاریجانی» برگزار خواهد شد.

در این مراسم، غلامعلی حداد عادل، سید مصطفی محقق داماد، حسین غفاری، علی مطهری و سید حمید طالب‌زاده به ایراد سخنرانی می‌پردازند. همچنین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، و خانواده شهید علی لاریجانی در این آیین حضور خواهند داشت.

این مراسم روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

علی اردشیر لاریجانی، متولد ۱۳ خرداد ۱۳۳۶ در نجف، دارای دکترای فلسفه از دانشگاه تهران بود و مسئولیت‌هایی همچون ریاست سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیری شورای عالی امنیت ملی و ریاست سه دوره مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت. او پس از سال‌ها فعالیت در عرصه‌های علمی، فرهنگی و سیاسی، در سال ۱۴۰۴ در حالی که بار دیگر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد در نتیجه حمله رژیم صهیونیستی آمریکایی به کشورمان همراه با فرزندش به شهادت رسید.