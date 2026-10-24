  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

برگزاری یادنامه شهید علی لاریجانی به همراه رونمایی کتابی از او

برگزاری یادنامه شهید علی لاریجانی به همراه رونمایی کتابی از او

یادنامه شهید علی لاریجانی با حضور اساتید و چهره های برتر علمی و فرهنگی روز دوشنبه 4 آبان ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین یادبود استاد شهید علی لاریجانی با حضور جمعی از استادان دانشگاه و چهره‌های علمی و فرهنگی، همراه با رونمایی از کتاب «چنین گفت مجتهد فلسفه؛ روایتی از دکتر کریم مجتهدی به قلم شهید لاریجانی» برگزار خواهد شد.

در این مراسم، غلامعلی حداد عادل، سید مصطفی محقق داماد، حسین غفاری، علی مطهری و سید حمید طالب‌زاده به ایراد سخنرانی می‌پردازند. همچنین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، و خانواده شهید علی لاریجانی در این آیین حضور خواهند داشت.

این مراسم روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

علی اردشیر لاریجانی، متولد ۱۳ خرداد ۱۳۳۶ در نجف، دارای دکترای فلسفه از دانشگاه تهران بود و مسئولیت‌هایی همچون ریاست سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیری شورای عالی امنیت ملی و ریاست سه دوره مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت. او پس از سال‌ها فعالیت در عرصه‌های علمی، فرهنگی و سیاسی، در سال ۱۴۰۴ در حالی که بار دیگر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد در نتیجه حمله رژیم صهیونیستی آمریکایی به کشورمان همراه با فرزندش به شهادت رسید.

کد مطلب 6987916
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها