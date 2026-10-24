دریافت 3 MB کد مطلب 6987917 https://mehrnews.com/x3dqrz ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲ کد مطلب 6987917 فیلم سلامت فیلم سلامت ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲ امضای الکترونیک به نسخههای الکترونیک اضافه میشود مدیرعامل بیمه سلامت از اضافهشدن امضای الکترونیک به نسخهها طی یک تا دو هفته آینده خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط آزمون بزرگ نظام ارجاع در خوزستان؛ گذار درمان از خط به چرخه اسماعیلی: هزینه بیمه سلامت کردستان امسال به ۵.۵ همت میرسد خروج برخی داروهای تزریقی و سرمها از پوشش بیمهای در بخش سرپایی رونمایی از طرح «گنبد ضدپهپادی» در اجلاس روسیه-آفریقا برچسبها سازمان بیمه سلامت نسخه الکترونیک وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
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