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کد مطلب 6987917
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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

امضای الکترونیک به نسخه‌های الکترونیک اضافه می‌شود

امضای الکترونیک به نسخه‌های الکترونیک اضافه می‌شود

مدیرعامل بیمه سلامت از اضافه‌شدن امضای الکترونیک به نسخه‌ها طی یک تا دو هفته آینده خبر داد.

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