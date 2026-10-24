وزش باد و احتمال بارش پراکنده در برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد

علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر از تداوم جوی غالباً صاف تا قسمتی ابری و در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در استان خبر داد.

وی با اشاره به بررسی نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی‌ها، روز شنبه، دوم آبان‌ماه، تا روز دوشنبه، چهارم آبان‌ماه، آسمان استان غالباً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در ساعات بعدازظهر، احتمال بارش‌های پراکنده و خفیف در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست؛ همچنین با توجه به شرایط جوی، برای افزایش سرعت باد، هشدار سطح زرد شماره ۲۴ صادر شده است.

وی با بیان اینکه تغییرات دمایی در روزهای پیش رو اندک و کاهشی خواهد بود، تصریح کرد: شهروندان و به‌ویژه افرادی که در مناطق مستعد حضور دارند، توصیه‌های هواشناسی را جدی بگیرند و در فعالیت‌های روزمره خود شرایط جوی را مدنظر قرار دهند.

کرمی ادامه داد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در شبانه‌روز گذشته، لیشتر با بیشینه دمای حدود ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین منطقه گزارش شده است. همچنین کمینه دمای ثبت‌شده در یاسوج حدود ۷ درجه سانتی‌گراد بوده است.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده، تغییرات دمایی استان محدود و همراه با کاهش نسبی دما باشد.