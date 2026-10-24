زنگ سرشماری نفوس و مسکن در مدارس گناوه نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری گناوه، صبح شنبه در این آیین با تأکید بر اهمیت سرشماری نفوس و مسکن اظهار کرد: آمار دقیق و اطلاعات جامع از جمعیت و وضعیت سکونت خانوارها، زیربنای برنامه‌ریزی اصولی و تصمیم‌گیری صحیح برای رفع نیازها و مشکلات جامعه است.

حمید سراجی با اشاره به نقش سرشماری در شناسایی ظرفیت‌ها، نیازها و اولویت‌های مناطق مختلف افزود: اطلاعات حاصل از این طرح می‌تواند زمینه تخصیص هدفمند امکانات و منابع و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان را فراهم کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری گناوه با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در اجرای سرشماری نفوس و مسکن، خواستار همکاری خانواده‌ها با عوامل اجرایی این طرح شد.

سراجی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان می‌توانند با انتقال اهمیت سرشماری به اعضای خانواده و تشویق آنان به ارائه اطلاعات صحیح، در اجرای مطلوب این طرح ملی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت شهروندان را از عوامل مهم موفقیت سرشماری نفوس و مسکن دانست و بر ضرورت ارائه اطلاعات دقیق برای فراهم شدن زمینه برنامه‌ریزی بهتر و توسعه متوازن شهرستان گناوه تأکید کرد.



مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه نیز در این آیین با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها درباره سرشماری نفوس و مسکن، اظهار کرد: مدارس به‌عنوان یکی از بسترهای مهم فرهنگ‌سازی، می‌توانند نقش مؤثری در تبیین اهمیت این طرح و جلب مشارکت خانواده‌ها داشته باشند.

وی افزود: آشنایی دانش‌آموزان با اهداف سرشماری و انتقال این آگاهی به خانواده‌ها، زمینه‌ساز مشارکت بیشتر مردم و جمع‌آوری اطلاعات دقیق برای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان خواهد بود.