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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

روسیه: موضع مذاکره‌کننده اروپایی مهم‌تر از هویت اوست

روسیه: موضع مذاکره‌کننده اروپایی مهم‌تر از هویت اوست

معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو هویت فردی را که از سوی اروپا برای مذاکره معرفی می‌شود، مسئله‌ای اساسی نمی‌داند و موضع او در مذاکرات را مهم ارزیابی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «الکساندر گروشکو» معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو شخصیت مذاکره‌کننده اروپایی را موضوعی اساسی نمی‌داند و آنچه برای کرملین اهمیت دارد، موضع این فرد در روند مذاکرات است.

گروشکو تأکید کرد که در ارزیابی طرف مذاکره، دیدگاه و رویکرد او بیش از هویت شخصی وی اهمیت دارد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کشورهای اروپایی در پی ایفای نقش بیشتر در مذاکرات مربوط به پایان جنگ اوکراین هستند.

پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰)، مذاکرات برای پایان دادن به درگیری‌ها در مقاطع مختلف با مشارکت طرف‌های مختلف دنبال شده است. در ماه‌های اخیر نیز بحث درباره نقش اروپا در روند مذاکرات و چگونگی مشارکت این کشورها در گفت‌وگوها ادامه داشته است.

کد مطلب 6987920

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