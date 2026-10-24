به گزارش خبرنگار مهر، سعید طاهری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت زبان هنر در انتقال مفاهیم دینی و ارزشی اظهار کرد: زبان هنر، زبانی پویا و نافذ است و گاه یک اثر هنری کوتاه، از یک قطعه نمایشی و فیلم تا یک قاب عکس یا سکانس، می‌تواند تأثیری بیش از هزاران سخنرانی بر مخاطب داشته باشد.

وی با بیان اینکه مفاهیم قرآنی و فرهنگ رضوی سرشار از موضوعات دینی، اخلاقی، تاریخی و تمدنی است، افزود: یکی از اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبیین ارزش‌های دینی، اخلاقی و الهی و ایجاد پیوند میان این مفاهیم با هنر فاخر، خلاق و تأثیرگذار است که جشنواره‌های رضوی و آیات نیز در همین راستا برگزار می‌شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، زمینه‌سازی برای ارتباط هنرمندان با مفاهیم قرآنی و ارزش‌های دینی را از اهداف اصلی این جشنواره‌ها دانست و تصریح کرد: جشنواره آیات بر مفاهیم و ارزش‌های قرآنی تمرکز دارد و جشنواره رضوی نیز به سیره و سلوک اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و مذهبی امام رضا (ع) می‌پردازد؛ هرچند این دو رویداد هویت مستقلی دارند، موضوعات آن‌ها از پیوندهای عمیقی برخوردار است.

حرم آقا سید جلال‌الدین اشرف؛ میزبان اختتامیه دو جشنواره

طاهری با اشاره به انتخاب آستان مقدس آقا سید جلال‌الدین اشرف (ع) برای برگزاری آیین اختتامیه این دو رویداد فرهنگی و هنری بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی آستانه‌اشرفیه و اعلام آمادگی آستان مقدس، تصمیم گرفتیم آیین اختتامیه را از تالارهای معمول به فضای معنوی این حرم منتقل کنیم.

وی با اشاره به تأخیر در برگزاری جشنواره‌ها افزود: برخی محدودیت‌ها و شرایط خارج از اراده برگزار کنندگان موجب تأخیر در برگزاری این دو رویداد، به‌ویژه جشنواره آیات شد؛ با این حال، تلاش شد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه برگزاری هر دو جشنواره فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی در برگزاری این رویدادها گفت: معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون تشکل‌های قرآنی کشور، شهرداری رشت و مجموعه‌های مرتبط در برگزاری جشنواره آیات مشارکت داشتند.

طاهری همچنین از همکاری آستان مقدس آقا سید جلال‌الدین اشرف (ع)، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) و مسئولان شهرستان آستانه‌اشرفیه در برگزاری جشنواره رضوی قدردانی کرد.

تجلیل از نصرالله قادری در آیین اختتامیه

وی با اشاره به حضور چهره‌های ملی در آیین اختتامیه این دو جشنواره اظهار کرد: نصرالله قادری، از پیشکسوتان عرصه نمایشنامه‌نویسی، فیلمنامه‌نویسی، پژوهش و آموزش تئاتر، از مهمانان ویژه این مراسم است که از وی تجلیل خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اضافه کرد: همچنین در این مراسم از دو تن از مفاخر آستانه‌اشرفیه که در عرصه نمایش و تئاتر دارای جایگاه ملی هستند، تجلیل می‌شود.

طاهری با بیان اینکه فرایند فراخوان، دریافت و داوری آثار این جشنواره‌ها از ماه‌ها قبل آغاز شده است، گفت: آیین اختتامیه مشترک دو جشنواره روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه، از ساعت ۱۵ تا اذان مغرب و عشا، در حرم مطهر آقا سید جلال‌الدین اشرف (ع) برگزار می‌شود.

وی رونمایی از ضریح جدید آستان مقدس را از رویدادهای هم‌زمان با این مراسم عنوان کرد و افزود: در این آیین، جمعی از مسئولان ملی حوزه فرهنگ و هنر، از جمله معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع)، حضور خواهند داشت.