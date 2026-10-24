به گزارش خبرگزاری مهر در پیام مجتبی عبدالهی استاندار البرز به مناسبت هفته سواد رسانه‌ای آمده است: امروز میدان رسانه، میدان رقابت بر سر افکار عمومی، اعتماد اجتماعی و قدرت تشخیص حقیقت از تحریف است. در چنین شرایطی، بازنشر یک خبر بدون اطمینان از صحت آن، می‌تواند ناخواسته به تقویت شایعه، تشویش افکار عمومی و مخدوش‌شدن سرمایه اجتماعی منجر شود.



پاسداشت هفته سواد رسانه‌ای، فرصتی برای تأکید بر این مسئولیت مشترک است که در برابر انبوه اطلاعات، اخبار جعلی و روایت‌های جهت‌دار، نه مخاطبی منفعل، بلکه شهروندی آگاه، تحلیلگر و مسئول باشیم.



سواد رسانه‌ای صرفاً توانایی استفاده از ابزارهای ارتباطی نیست؛ بلکه مهارت پرسیدن، سنجیدن، راستی‌آزمایی و تشخیص مرز میان واقعیت، تحلیل و عملیات روانی است. خانواده‌ها، نظام آموزشی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این مسیر مسئولیتی مهم و مکمل بر عهده دارند.



استان البرز نیز با تکیه بر ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی خود، نیازمند تقویت فرهنگ مصرف هوشمندانه رسانه، ارتقای آگاهی عمومی و گسترش مشارکت مسئولانه در فضای مجازی است؛ مسیری که دستاورد آن، افزایش تاب‌آوری اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و کاهش زمینه‌های اثرگذاری شایعات خواهد بود.



امروز، هر بازنشر یک انتخاب است و هر انتخاب رسانه‌ای می‌تواند بر آرامش، آگاهی و امنیت روانی جامعه اثر بگذارد. پیش از باورکردن، بررسی کنیم؛ پیش از بازنشر، راستی‌آزمایی کنیم و در برابر تحریف حقیقت، مسئولانه بایستیم.



هفته سواد رسانه‌ای را گرامی می‌داریم و بر ضرورت تبدیل آگاهی رسانه‌ای به یک مهارت عمومی و فرهنگ فراگیر اجتماعی تأکید می‌کنیم.