هشدار یمن درباره تحرکات ریاض برای کشاندن جنگ به سمت باب المندب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد که هدف قرار دادن فانوس دریایی جزیره میون نقض توسط دشمن سعودی نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین بشردوستانه به شمار می رود.

این وزارت خانه تاکید کرد که نسبت به تحرکات رژیم آل سعود در نظامی کردن اوضاع تنگه باب المندب و دریای سرخ و تبدیل کردن آنها به میدان جنگ هشدار می دهد.

وزارت خارجه یمن تصریح کرد: دریانوردی در باب المندب و دریای سرخ به صورت امن در جریان است و این رژیم آل سعود است که امنیت دریانوردی در این منطقه را تهدید می کند.

لازم به ذکر است که عربستان و بازوهای رسانه ای وابسته به آن از ابتدای تجاوز به یمن و پیشروی های نیروهای یمنی نزدیک باب المندب تلاش دارند این طور جلوه دهند که یمنی ها امنیت تنگه مذکور را تهدید می کنند. این در حالی است که بنا به اذعان منابع بین المللی حرکت کشتی ها در این تنگه با مشکل مواجه نشده است.