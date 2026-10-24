«فیض نژاد» به عنوان سکاندار هیئت ووشو آذربایجان شرقی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت ووشو آذربایجان شرقی به ریاست امیر صدیقی رئیس فدراسیون و رئیس مجمع و حبیب مقصودی به عنوان نایب رئیس مجمع صبح شنبه دوم آبان ماه در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

در مجمع انتخاباتی هیئت ووشو آذربایجان شرقی ۲۵ نفر واجد شرایط رای دهی بودند و خلیل فیض نژاد، بهزاد غفاری بنام و محمد سلطانی به عنوان نامزدهای مجمع هیئت ووشو استان به رقابت پرداختند.

در نهایت خلیل فیض نژاد با کسب ۱۵ رای از ۲۵ رای ماخوزه به عنوان رئیس هیئت ووشو آذربایجان شرقی انتخاب شد.

گفتنی است، قبل از شروع رای گیری محمد سلطانی از ادامه رقابت در مجمع انتخاباتی هیئت ووشو استان کناره گیری کرد.