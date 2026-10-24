به گزارش خبرگزاری مهر،فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت یادداشتی با عنوان «ایران با تهدید از میان نمی‌رود» منتشر کرد.

متن یادداشت مهاجرانی، به شرح زیر است:

این روزها، دشمنان ایران چنان با ادعای توان نابود کردن ایران، از سرنوشت یک ملت سخن می‌گویند که گویی می‌توان با فرمانی، کشوری را از نقشه جهان و تمدنی را از حافظه تاریخ پاک کرد. در این ادعا، هم غرور، تکبر و خودبزرگ‌بینی پیداست و هم ناآگاهی از ایران؛ سرزمینی که ریشه‌هایش در هزاران سال تاریخ و در زندگی مردمی است که با همه تفاوت‌هایشان، به این خانه تعلق دارند. آنان که چنین تهدیدهایی را بر زبان می‌آورند، نه ایران را شناخته‌اند و نه اراده مردمانش را؛ و توان تحقق چنین سودایی را ندارند.

مقام‌های آمریکایی و حاکمان اسرائیل باید بدانند که سرنوشت ایران با خواست و اراده آنان نوشته نمی‌شود. این ملت، استقلال و حق تعیین آینده خود را به تهدیدکنندگان واگذار نخواهد کرد. تکرار تهدید نیز این واقعیت را تغییر نمی‌دهد؛ همان‌طور که بلندتر سخن گفتن، ادعا را به واقعیت تبدیل نمی‌کند.

ما رنج جنگ را می‌شناسیم. می‌دانیم پشت هر ویرانی، زندگی‌هایی مختل می‌شود و پشت هر جان ازدست‌رفته، خانواده‌ای برای همیشه داغدار می‌ماند. به همین دلیل، مسئولانه از صلح سخن می‌گوییم و برای جلوگیری از جنگ تلاش می‌کنیم. اما هیچ‌کس نباید این مسئولیت‌پذیری را نشانه تردید در دفاع از ایران بداند. حفظ جان مردم، تمامیت ارضی و استقلال کشور، مسئولیتی است که در انجام آن کوتاهی نخواهیم کرد.

ایران برای دفاع از خود منتظر اجازه هیچ قدرتی نمی‌ماند. نیروهای مسلح کشور مسئولیت پاسداری از این سرزمین را بر عهده دارند و متجاوزان باید بدانند که تصمیم به تعرض، تصمیمی بدون هزینه و پیامد نخواهد بود. هیچ محاسبه‌ای درباره ایران، بدون در نظر گرفتن توان دفاعی کشور و اراده مردم آن محاسبه درستی نیست.

در کنار این آمادگی، بزرگ‌ترین مسئولیت ما در داخل، مراقبت از پیوند میان مردم و کشور است. قدرت ملی با شنیدن صدای مردم، احترام به حقوق آنان، پاسخگویی و کاستن از دشواری‌های زندگی استوارتر می‌شود. دولت موظف است برای تقویت این پشتوانه تلاش کند. انسجام ملی زمانی معنا پیدا می‌کند که همه ایرانیان، با هر سلیقه و دیدگاهی، خود را در آینده کشور سهیم بدانند و احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود. اختلاف‌نظر در جامعه ما وجود دارد و باید مجال بیان داشته باشد اما هیچ قدرت خارجی حق ندارد از این اختلاف‌ها، مجوزی برای تهدید جان مردم و تعرض به خاک ایران بسازد. سرنوشت ایران را ایرانیان تعیین می‌کنند. کسانی که مدعی دلسوزی برای مردم‌اند، نمی‌توانند همزمان خانه، امنیت و آینده همین مردم را تهدید کنند.

موضع ما روشن است: برای صلح از گفت‌وگو نمی‌گریزیم و در دفاع از کشور تردید نمی‌کنیم. آنان که سودای نابودی ایران را در سر دارند، باید محاسبات خود را اصلاح کنند. ایران را نمی‌توان از تاریخ و جغرافیای جهان حذف کرد. این سرزمین با اراده مردمش می‌ماند، زخم‌هایش را ترمیم می‌کند و راهش را ادامه می‌دهد.