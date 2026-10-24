به گزارش خبرنگار مهر، آرزو مرادی‌نسب پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش استان سمنان، از برگزاری کارگاه دو روزه توانمندسازی معلمان و مدیرآموزگاران کلاس‌های چندپایه استان خبر داد و گفت: این کارگاه با تدریس یکی از مدرسان کشوری و با هدف ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان و تحقق عدالت آموزشی در مدارس روستایی و عشایری برگزار شد.

وی با اشاره به شرایط آموزشی کلاس‌های چندپایه افزود: ناهمگونی سطوح یادگیری دانش‌آموزان و ضرورت مدیریت هم‌زمان فرآیند آموزش در چند پایه تحصیلی، مستلزم تسلط معلمان بر دانش تخصصی، مهارت‌های نوین حرفه‌ای و استفاده از الگوهای تدریس متناسب با شرایط بومی و آموزشی این مدارس است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان سمنان اظهار کرد: این کارگاه تخصصی به مدت دو روز و با حضور دکتر مهدویان، از مدرسان برجسته کشوری، به میزبانی شهرستان شاهرود برگزار شد. روز نخست این دوره به مدیرآموزگاران و روز دوم به آموزگاران کلاس‌های چندپایه اختصاص داشت و در مجموع، ۲۴ ساعت آموزش کارگاهی و تخصصی به شرکت‌کنندگان ارائه شد.

مرادی‌نسب با تشریح محورهای آموزشی این کارگاه گفت: در بخش ویژه مدیرآموزگاران، موضوعاتی از جمله اصول مدیریت زمان، اولویت‌بندی وظایف مدیریتی و آموزشی، شیوه‌های رهبری آموزشی و راهکارهای تعامل سازنده با اولیا و جامعه محلی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

وی افزود: در بخش ویژه آموزگاران نیز مباحث کاربردی همچون طراحی فعالیت‌های یادگیری هم‌زمان، روش‌های نوین یاددهی و یادگیری، فنون مدیریت کلاس و الگوهای کارآمد ارزشیابی کیفی و توصیفی تبیین شد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان سمنان، دستیابی به کیفیت مطلوب آموزشی در کلاس‌های چندپایه را در گرو استفاده هدفمند از روش‌های فعال تدریس دانست و تأکید کرد: برنامه‌ریزی منعطف و متناسب با نیازهای یادگیری دانش‌آموزان، مدیریت بهینه زمان و سازمان‌دهی فعالیت‌های یادگیری، از ارکان اساسی تدریس در کلاس‌های چندپایه به شمار می‌روند.