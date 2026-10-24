به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی‌آتانی پیش از ظهر شنبه در اجلاس استانی نماز نیروهای مسلح که در آستان مقدس امامزاده آقا سیدعلی موسوی شارینی اسفرورین برگزار شد، با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد امام راحل و شهدای جنگ‌های تحمیلی، اظهار کرد: نماز را بزرگ‌ترین تکلیف الهی و راه رسیدن به عزت، مقاومت و پیروزی می‌دانیم.

وی با اشاره به برگزاری چهارمین همایش استانی «منزلت نماز» در قزوین افزود: سپاه استان مفتخر است که میزبان این همایش و برنامه‌های مرتبط با ترویج فرهنگ نماز باشد؛ برنامه‌هایی که با هدف تجلیل از الگوهای اقامه نماز و تبیین جایگاه آن در زندگی فردی و اجتماعی برگزار می‌شوند.

نماز مجاهدان، از محراب تا میدان نبرد

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با اشاره به جایگاه نماز در فرهنگ نیروهای مسلح بیان کرد: پاسداران حافظان حدود الهی هستند و نماز آنان از محراب تا میدان نبرد امتداد پیدا می‌کند.

رفیعی‌آتانی با بیان اینکه نیروهای مسلح پیوند قرآن و سلاح را در مسیر دفاع از دین و کشور دنبال می‌کنند، گفت: نماز را اوج تکامل انسانی می‌دانیم و معتقدیم اقامه آن، قدرت دفاع از دین خدا و ایستادگی در برابر قدرت‌های مادی را افزایش می‌دهد.

وی با تأکید بر تفاوت نمازخواندن و اقامه نماز تصریح کرد: اقامه نماز صرفاً به خواندن اذکار و انجام حرکات ظاهری محدود نمی‌شود؛ بلکه باید حضور خداوند در همه عرصه‌های زندگی، تصمیم‌گیری‌ها و میدان‌های مسئولیت احساس شود.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین ادامه داد: مجاهدی که با تمام وجود به قدرت الهی باور دارد، از قدرت‌های پوشالی دنیا هراس ندارد و اتکای او به خداوند است. نماز چنین ایمانی را تقویت می‌کند و اجازه نمی‌دهد انسان در برابر دشمنان احساس تنهایی کند.

نماز، سرچشمه همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی

رفیعی‌آتانی با اشاره به نقش نماز در شکل‌گیری روابط سالم اجتماعی اظهار کرد: نماز سرچشمه روابط پاک انسانی است و می‌تواند زمینه‌ساز همدلی، مسئولیت‌پذیری، اتحاد و انسجام در جامعه باشد.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت نیروهای مسلح به حضور در میدان نظامی محدود نیست، افزود: فرهنگ نماز باید در خدمت مردم، به‌ویژه محرومان، قرار گیرد و آثار آن در فعالیت‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی نمایان شود.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین در تشریح بخشی از اقدامات عمرانی و محرومیت‌زدایی سپاه به اجرای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ پروژه عمرانی برای محرومان، مرمت بیش از ۱۶ هزار واحد مسکونی و اجرای طرح‌های آبرسانی در بیش از ۱۷۰ روستا اشاره کرد. وی همچنین از اجرای ۳۹۳ کیلومتر خط لوله آبرسانی سخن گفت و این اقدامات را در امتداد فرهنگ خدمت و مسئولیت اجتماعی دانست.

رفیعی‌آتانی با اشاره به ساخت خانه برای استقرار روحانیون در روستاها، بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه فعالیت مبلغان و اقامه نماز در مناطق مختلف تأکید کرد.

نماز، پشتوانه جهاد و پیروزی در میدان مبارزه

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه نماز گفت: نماز پشتوانه جهاد و پیروزی در میدان مبارزه ملت ایران است و نیروهای مسلح باید این حقیقت را در رفتار و عملکرد خود نشان دهند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ اقامه نماز در نیروهای مسلح و جامعه خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری همایش‌های نماز، تنها تجلیل از فعالان این عرصه نیست، بلکه ترویج تربیت‌یافتگان مکتب نماز و گسترش آثار آن در زندگی اجتماعی نیز مورد توجه قرار دارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که نیروهای مسلح و مردم در مسیر اقامه نماز و تحقق ارزش‌های دینی ثابت‌قدم باشند و با حفظ همدلی و انسجام، برای خدمت به مردم و دفاع از کشور تلاش کنند.