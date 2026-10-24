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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

انتقال مادر و دختر ۱۱ ساله با بالگرد اورژانس پس از واژگونی خودرو در قم

انتقال مادر و دختر ۱۱ ساله با بالگرد اورژانس پس از واژگونی خودرو در قم

قم- مادر و دختر ۱۱ ساله در پی واژگونی خودرو در محور نیزار قم، پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه واژگونی یک دستگاه خودرو در محور نیزار قم، چهار مصدوم بر جای گذاشت و مأموریت اورژانس هوایی استان را به دنبال داشت.

در جریان این حادثه، تیم اورژانس هوایی پس از حضور در محل و انجام اقدامات درمانی اولیه و مراقبت‌های لازم، دو نفر از مصدومان را برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل کرد.

این دو مصدوم، مادر و دختر ۱۱ ساله وی بودند که با استفاده از بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان شهید بهشتی قم انتقال یافتند.

کد مطلب 6987944

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