وقتی خبری از شفافیت نیست؛ تعهد کتبی استقلال برای بازی کردن یاسر آسانی؟

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده یاسر آسانی وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های فوتبالی سال‌های اخیر ایران تبدیل شده است. پرونده‌ای که با انتشار نامه باشگاه استقلال به فیفا ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و پرسش‌های جدی درباره نحوه مدیریت این ماجرا از سوی مدیران باشگاه مطرح کرده است.

استقلال در حالی همچنان از آسانی در مسابقات فصل جاری استفاده می‌کند که هنوز پاسخی از سوی فیفا به نامه این باشگاه به‌صورت عمومی منتشر نشده است. مشخص نیست پاسخ رسمی فیفا به استقلال رسیده یا مدیران باشگاه ترجیح داده‌اند آن را رسانه‌ای نکنند هرچند با توجه به رفتار استقلالی ها این احتمال مطرح است که پاسخ نهاد بین‌المللی فوتبال هنوز به دست آبی‌پوشان نرسیده باشد.

بدیهی است اگر فیفا موضعی صریح و اطمینان‌ بخش به سود استقلال اتخاذ کرده بود انتشار آن می‌توانست به کاهش حواشی پیرامون آسانی و جلوگیری از ادامه گمانه‌زنی‌ها کمک کند. با این حال سکوت باشگاه درباره نتیجه مکاتبه با فیفا بر ابهام‌های موجود افزوده و این پرسش را به وجود آورده است که مدیران استقلال بر چه مبنایی از ادامه استفاده از این بازیکن اطمینان دارند.

در همین حال کارت بازی آسانی برای استقلال در فصل جاری صادر شده است و مدیران باشگاه ظاهرا صدور این کارت و ثبت نشدن فسخ قرارداد در سازمان لیگ را از جمله مستندات خود برای دفاع در برابر شکایت باشگاه‌های دیگر می‌دانند. استدلال استقلال این است که چون فسخ قرارداد آسانی در سازمان لیگ به ثبت نرسیده و کارت بازی او صادر شده استفاده از این بازیکن نمی‌تواند مبنای محکومیت باشگاه قرار بگیرد ادعایی که البته به‌تنهایی تکلیف تمام ابعاد حقوقی پرونده را روشن نمی‌کند.

نکته قابل توجه آن است که در نامه منتشرشده از سوی باشگاه استقلال به فیفا اصل موضوع فسخ قرارداد آسانی مورد اشاره قرار گرفته و همچنین استقلالی ها مدعی شده‌اند که پیش از دریافت نامه فسخ با این بازیکن به تفاهم رسیده بودند. همین ادعا با توجه به اختلاف زمانی مطرح‌شده میان تاریخ درج‌شده روی تفاهم‌نامه و زمان اعلام فسخ پرسش‌های بیشتری درباره ترتیب واقعی اتفاقات و مستندات ارائه‌شده از سوی باشگاه ایجاد کرده است.

در چنین شرایطی، صرف صدور کارت بازی نمی‌تواند جایگزین پاسخ روشن به پرسش‌های اصلی پرونده شود: توافق استقلال و آسانی دقیقا چه زمانی شکل گرفته است؟ تاریخ درج‌شده روی سند با زمان واقعی امضای آن مطابقت دارد؟ و آیا فیفا این توضیحات را برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی بازیکن کافی می‌داند؟

از سوی دیگر نیز مطرح شده که مدیران استقلال برای استفاده از آسانی، تعهد کتبی به سازمان لیگ داده‌اند و بر همین اساس کارت بازی این بازیکن صادر شده است. ادعایی که تاکنون تأیید رسمی و مستقلی درباره آن منتشر نشده و برای روشن شدن ابعاد آن ارائه توضیح از سوی مسئولان استقلال و سازمان لیگ ضروری به نظر می‌رسد.

با چنین رویکردی از سوی باشگاه استقلال، ادامه استفاده از آسانی بدون روشن شدن ابعاد پرونده در صورت وجود ایراد حقوقی در قرارداد یا روند ثبت آن می‌تواند استقلال را با دردسرهای تازه‌ای مواجه کند. اکنون این پرسش جدی پیش روی مدیران باشگاه قرار دارد که آیا اطمینان آنها از وضعیت این بازیکن بر پایه پاسخ و مستندات روشن حقوقی است یا آبی‌پوشان همچنان در انتظار تعیین تکلیف پرونده‌ای هستند که هر روز ابعاد پیچیده‌تری پیدا می‌کند.