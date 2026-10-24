قالیباف:نقش زبان فارسی در پاسداری از تمامیت ارضی ایران انکارناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف روز شنبه در پیامی به شانزدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی اظهار کرد: زبان فارسی که میراث مشترک نسل های ایرانی و حامل حافظه تاریخی فرهنگ و تجربه زیستی این ملت است، نقشی انکارناپذیر در تقویت همبستگی ملی و پاسداری از تمامیت ارضی ایران داشته و دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پدر نثر فارسی که توسط محمدرضا ثانی نماینده مردم شهرستان های غرب خراسان رضوی قرائت شد، آورده است: زبان فارسی سهم بسزایی در پاسداری از تمامیت ارضی ایران داشته است، چرا که پاسداری از مرزهای یک سرزمین در کنار اقتدار و اراده ملی به صیانت از پیوندهای فرهنگی و هویتی مردمان آن نیز وابسته است.

وی افزود: زبان فارسی فراتر از ابزار گفت و گو و نوشتار، یکی از بنیادی ترین ارکان هویت تاریخی و فرهنگی ملت ایران و از پیوندهای استواری است که اقوام گوناگون این سرزمین را در طول قرن ها به یکدیگر متصل کرده است.

قالیباف بیان کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه ای همواره بر اهمیت زبان فارسی و ضرورت صیانت از ظرفیت های بی بدیل آن تاکید داشتند و تقویت این زبان را از الزامات پیشرفت فرهنگی و تمدنی کشور می دانستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تاکید رهبر شهید بر پاسداشت زبان فارسی، یادآور این حقیقت است که زبان تنها میراثی به جا مانده از گذشتگان نیست، بلکه سرمایه زنده و مسئولیتی تاریخی در برابر نسل های آینده است. سرمایه ای که بی توجهی به آن می تواند پیوندهای هویتی جامعه را تضعیف کند و اهتمام ما آن زمینه ساز بالندگی فرهنگ و استحکام وحدت ملی خواهد بود.

وی گفت: امروز در روزگاری که زبان فارسی در معرض دگرگونی های شتابان و آسیب های ناشی از کم توجهی به ظرفیت های آن قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به تلاش آگاهانه و مستمر برای حفظ تقویت و گسترش این میراث گرانبها نیازمندیم.

قالیباف بیان کرد: برگزاری همایش هایی چون بزرگداشت ابوالفضل بیهقی تاریخ نگار و نثرپرداز برجسته ایران، فرصتی ارزشمند برای بازشناسی توانایی های زبان فارسی، تعمیق شناخت ما از میراث مکتوب این سرزمین و پیوند دادن پژوهش های ادبی با مسئولیت امروز جامعه در قبال زبان ملی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بیهقی و میراث ماندگار او نشان می دهند که زبان فارسی چه ظرفیت شگرفی برای روایت تاریخ، ثبت تجربه های انسانی و انتقال اندیشه به نسل های آینده دارد.

وی با تقدیر از برگزارکنندگان، استادان و پژوهشگران این رویداد علمی و فرهنگی خاطرنشان کرده است: امیدواریم این همایش با بهره گیری از دانش و پژوهش استادان و فرهیختگان گامی موثر در مسیر پاسداشت زبان فارسی و تقویت جایگاه آن در حیات فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز باشد.