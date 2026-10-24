به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، آئین افتتاحیه نمایش «نقطه عطف صفر چهار» شامگاه جمعه اول آبان‌ ۱۴۰۵، ساعت ۲۱، در سالن اندیشه حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این برنامه حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ و رحیم نادعلی معاون فرهنگی سپاه استان تهران حاضر بودند.

این اجرا به شهید نرگس حاجی‌ملاحیدر تقدیم شد؛ شهیدی متولد سال ۱۳۷۸ که در رشته مهندسی کامپیوتر تحصیل کرد و در مقطع کارشناسی ارشد، گرایش فناوری شبکه، در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل بود. وی هنگام شهادت، دانشجوی ترم آخر این مقطع بود و در حوزه فناوری شبکه و فعالیت‌های تخصصی سایبری نیز فعالیت می‌کرد.

نرگس حاجی‌ملاحیدر ۱۱ اسفند ۱۴۰۴، در جریان حمله به محل کارش، به همراه تعدادی از همکارانش به شهادت رسید. محل کار وی در این حمله ۲ بار هدف اصابت موشک قرار گرفت. پس از حادثه، خانواده و نزدیکانش مدتی در انتظار شناسایی پیکر وی بودند و سرانجام پس از طی مراحل شناسایی، پیکرش با کد ۳۱۳ به خانواده تحویل داده شد.

مادر شهید نرگس حاجی‌ملاحیدر در این مراسم با روایت بخش‌هایی از زندگی و فعالیت‌های دخترش گفت: دخترم دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد فناوری شبکه دانشگاه تهران بود و از اول آذر، حدود چهار ماه پیش از شهادتش، با تهدیدهایی مواجه شد که در چهار نوبت ادامه پیدا کرد. او از همان روزهای نخست به من می‌گفت: «مامان، دعا کنید شهید بشوم.»

وی با اشاره به اعتقاد راسخ دخترش به آرمان‌ها و اهدافش ادامه داد: نرگس در طول این مسیر نه‌تنها از تلاش دست نکشید، بلکه هر روز مصمم‌تر شد. او هم‌زمان مسئولیت یک پروژه ملی را برعهده داشت و در فعالیت‌های گسترده سایبری نیز به‌عنوان رسالتی که بر دوش خود احساس می‌کرد، فعالیت داشت و از هیچ تلاشی فروگذار نبود.

مادر شهید حاجی‌ملاحیدر با اشاره به آخرین شب حضور دخترش در خانه گفت: آن شب، نرگس پس از بازگشت از محل کار، تا دیروقت مشغول فعالیت بود. شب شهادتش، ۲ روز پس از شهادت حضرت آقا، از من حلالیت طلبید؛ بی‌آنکه بدانم این آخرین دیدار ماست.

وی درباره صبح روز شهادت دخترش اظهار کرد: وقتی می‌خواست به محل کار برود، از او خواستم یکی ۲ روز در خانه بماند و به محل کار نرود اما در پاسخ به من گفت: «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند.»

مادر شهید با بیان اینکه حتی برخی از نیروهای تحت مسئولیت دخترش نیز پیش از حرکت با وی تماس گرفته و از وی خواسته بودند به محل کار نرود، افزود: نرگس در پاسخ به آنها بر ادامه مسیر و انجام مسئولیت تأکید کرده بود. او می‌گفت: «می‌دانید آخر مسیر ما شهادت است و می‌دانید رسالت ما چیست.» دخترم با همین باور، نیروهایش را نیز به حضور و انجام وظیفه تشویق می‌کرد.

وی در پایان با اشاره به شهادت دخترش و جمعی از همراهانش یادآور شد: نرگس آن روز به همراه ۷۲ نفر از یارانش، به شهادت رسید.

در ادامه این مراسم، پیام محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، در پاسداشت مقام این بانوی شهید قرائت شد.

حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، در آئین تجلیل از خانواده شهید نرگس حاجی‌ملاحیدر، با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، به بیان خاطره‌ای از دیدار با امام شهید در حاشیه برگزاری کنگره ملی شهدای پایتخت پرداخت و گفت: همه ما زیر بار منت خانواده‌های شهدا هستیم و امیدواریم بتوانیم مسیر شهدا را به‌درستی بشناسیم و در آن گام برداریم.

وی با اشاره به برگزاری کنگره ملی شهدای پایتخت در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در یکی از روزهای برگزاری کنگره، توفیق داشتیم نماز ظهر را به امامت امام شهید اقامه کنیم. پس از نماز، فرصتی فراهم شد تا گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده در کنگره ارائه کنم.

حسن‌زاده ادامه داد: در آن دیدار، درباره دیدار با خانواده‌های معظم شهدا در تهران توضیح دادم و عرض کردم که از مجموع حدود ۲۴ هزار خانواده شهید در پایتخت، توفیق دیدار با حدود ۱۷ هزار خانواده را به همراه بسیجیان، ائمه جماعات و اهالی محله‌ها داشته‌ایم. همچنین گفتم که خانواده‌های شهدا همواره به ایشان سلام می‌رسانند، ارادت خود را ابراز می‌کنند و مشتاق دیدار با ایشان هستند؛ هرچند این دیدار برای همه خانواده‌ها میسر نیست.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ افزود: از امام شهید درخواست کردم پیام یا جمله‌ای بفرمایند تا از طرف ایشان به خانواده‌های شهدا منتقل کنیم. ایشان فرمودند: «سلام من را و ارادت من را به همه خانواده شهدا برسانید.»

وی با تأکید بر جایگاه خانواده‌های شهدا تصریح کرد: امروز نیز با یادآوری آن لحظه، احساس می‌کنم گرما و حرارت آن سلام همچنان باقی است. پیام امام شهید برای همه ما یادآور این حقیقت است که خانواده‌های شهدا حق بزرگی بر گردن جامعه دارند.

حسن‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که همگان بتوانند مسیر شهدا را به‌درستی بشناسند و ادامه دهند و عاقبتشان در همین مسیر به شهادت ختم شود.

در پایان این مراسم که با استقبال گسترده مخاطبان همراه بود، حاضران به تماشای نمایش «نقطه عطف صفر چهار» نشستند.