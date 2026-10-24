به گزارش خبرنگار مهر، رضا کشاورز صبح شنبه در آیین نواختن زنگ سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مدرسه شهید عاشوری شهرستان دشتی اظهار کرد: این طرح به دستور رئیس‌جمهور و با هدف دستیابی به اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اجرا می‌شود.

وی افزود: طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن از دوم آبان آغاز شده و تا دوم آذر ادامه خواهد داشت و اطلاع‌رسانی‌های لازم برای آگاهی مردم از اهمیت و چگونگی اجرای این طرح انجام شده است.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دشتی با اشاره به شیوه اجرای سرشماری ادامه داد: حدود ۹۰ درصد اطلاعات مورد نیاز این طرح از طریق سامانه‌های اطلاعاتی موجود در کشور تأمین می‌شود که این امر در راستای بهره‌گیری از ظرفیت داده‌های موجود و تسهیل فرآیند جمع‌آوری اطلاعات انجام می‌گیرد.

کشاورز تأکید کرد: اطلاعات دقیق و قابل اتکا، زیربنای تصمیم‌گیری صحیح در حوزه‌های مختلف است و همکاری دستگاه‌های اجرایی و آگاهی‌بخشی عمومی می‌تواند به اجرای مطلوب این طرح و فراهم شدن زمینه برنامه‌ریزی بهتر برای آینده شهرستان کمک کند.