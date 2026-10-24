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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

شمار قربانیان حمله به کلیسا در اردن به ۸ نفر افزایش یافت

شمار قربانیان حمله به کلیسا در اردن به ۸ نفر افزایش یافت

وزیر بهداشت اردن اعلام کرد شمار کشته‌شدگان حمله به عزاداران در مراسم تشییع جنازه در استان کرک به ۸ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ابراهیم البدور، وزیر بهداشت اردن روز شنبه اعلام کرد شمار قربانیان حمله روز جمعه به عزاداران در کلیسای حمود در استان کرک در جنوب این کشور به ۸ نفر افزایش یافته است.

وی در اظهاراتی که از شبکه تلویزیونی «المملکه» اردن پخش شد، گفت: یکی از مجروحان این اقدام تروریستی همچنان در وضعیت وخیم قرار دارد.

عبیدالله المعایطه، مدیر امنیت عمومی اردن روز جمعه اعلام کرده بود که در این حمله ۷ نفر کشته و ۲۷ نفر زخمی شده‌اند.

در پی این حادثه، جعفر حسان، نخست‌وزیر اردن سه روز عزای عمومی از جمعه ۲۳ اکتبر اعلام کرد. همچنین دستور داده شد پرچم‌ها در وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و مؤسسات عمومی در این مدت به حالت نیمه‌افراشته درآیند.

کد مطلب 6987959

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