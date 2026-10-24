  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

«با کتاب گفت‌وگو کنیم» شعار سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی شد

«با کتاب گفت‌وگو کنیم» شعار سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی شد

دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب گفت: با تصویب شورای سیاست‌گذاری سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، «با کتاب گفت‌وگو کنیم» به عنوان شعار این دوره انتخاب شده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران درباره شعار این دوره از هفته کتاب جمهوری اسلامی گفت: با تصویب شورای سیاست‌گذاری، «با کتاب گفت‌وگو کنیم» به عنوان شعار این دوره انتخاب شده است. بنابراین سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.

دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب ادامه داد: «با کتاب گفت‌وگو کنیم» در سه سطح مفهومی قابلیت بحث دارد؛ نخست گفت‌وگوی هر شخص با کتاب است، دوم گفت‌وگوی افراد با یکدیگر درباره کتاب است و سوم گفت‌وگوی جامعه با مسائل خود از طریق کتاب است. سطح سوم بویژه در زمینه سیاست‌گذاری فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا کتاب را به بخشی از فرایند فهم مسائل جامعه تبدیل می‌کند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین با اشاره به این نکته که باید این دوره از هفته کتاب را با شکوهی بیش از گذشته برگزار کرد، گفت: از همه مردم عزیز ایران دعوت می‌کنم تا در برنامه‌های این دوره که در سراسر کشور برگزار می‌شود، مشارکتی جدی داشته باشند. باید همه مردم دنیا بدانند که ایرانیان ملتی فرهنگ‌دوست و اهل گفت‌وگو هستند و حتی زیر سایه تهدیدهای بدخواهانشان نیز دست از فرهنگ برنمی‌دارند.

کد مطلب 6987960
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها