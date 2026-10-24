به گزارش خبرنگار مهر، حیدر فتح‌زاده صبح شنبه در حاشیه مراسم افتتاح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این سرشماری برای نخستین بار در کشور به‌صورت ترکیبی و بر پایه اطلاعات موجود در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها انجام می‌شود.

وی با اشاره به زمان اجرای این طرح افزود: سرشماری از دوم آبان آغاز شده و به مدت یک ماه، تا پایان آبان‌ماه، به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور و استان آذربایجان‌شرقی ادامه خواهد داشت.

فتح‌زاده درباره نحوه اجرای سرشماری گفت: فرمانداران مسئولیت مدیریت اجرایی این طرح را بر عهده دارند و آمارگیرانی که برای جمع‌آوری اطلاعات به شهرستان‌ها و محل سکونت خانوارها مراجعه می‌کنند، از طریق فرمانداری‌ها معرفی شده‌اند. این افراد هنگام مراجعه دارای لباس مشخص و کارت شناسایی هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات خانوارها بیان کرد: داده‌های جمع‌آوری‌شده صرفاً برای برنامه‌ریزی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استفاده می‌شود و اطلاعات افراد محرمانه باقی می‌ماند.

وی با اشاره به گستره جمعیتی این طرح در آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: این استان با مساحتی حدود ۴۵ هزار و ۴۹۰ کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود چهار میلیون و ۱۷۰ هزار نفر در سرشماری ۱۴۰۵ تحت پوشش قرار می‌گیرد که ۷۳ درصد جمعیت آن در مناطق شهری و ۲۷ درصد در مناطق روستایی سکونت دارند.

فتح‌زاده در پایان از خانوارها خواست با مأموران آمارگیر همکاری کنند و اطلاعات دقیق و کامل در اختیار آنان قرار دهند تا داده‌های معتبر و باکیفیتی برای برنامه‌ریزی‌های آینده جمع‌آوری شود.