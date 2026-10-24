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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

ثبت ۲۸ هزار مأموریت در اورژانس استان تهران طی هفته پایانی مهر ماه

ثبت ۲۸ هزار مأموریت در اورژانس استان تهران طی هفته پایانی مهر ماه

تهران- رئیس اورژانس استان تهران از ثبت ۲۸ هزار و ۵۳۲ مأموریت طی یک هفته خبر داد و اعلام کرد در جریان این مأموریت‌ها، ۷ هزار و ۶۷ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از ثبت ۲۸ هزار و ۵۳۲ مأموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) طی هفته گذشته، از ۲۵ مهر تا اول آبان ۱۴۰۵، خبر داد.

وی با اشاره به آمار عملکرد این مجموعه اظهار کرد: در پی مأموریت‌های ثبت‌شده، ۷ هزار و ۶۷ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۳ هزار و ۱۳۰ نفر نیز خدمات اورژانس را در محل دریافت کردند.

رئیس اورژانس استان تهران افزود: طی این مدت، ۶۴ هزار و ۳۲۷ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد.

توکلی با تفکیک مأموریت‌های ثبت‌شده بر اساس نوع حادثه بیان کرد: از مجموع مأموریت‌های هفته گذشته، ۴ هزار و ۹۲۶ مورد معادل ۱۷.۳ درصد به حوادث ترافیکی و ۲۳ هزار و ۶۰۶ مورد معادل ۸۲.۷ درصد به حوادث غیرترافیکی اختصاص داشت.

وی همچنین از انجام ۱۰ سورتی پرواز توسط اورژانس هوایی استان تهران خبر داد و گفت: در پی این پروازها، هفت مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6987967

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