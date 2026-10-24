به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی قبل از ظهر شنبه در آیین آغاز عملیات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا در استان زنجان، با اشاره به نقش اطلاعات آماری در تصمیم‌گیری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای گفت: آمار دقیق، معتبر و به‌هنگام، زیربنای تصمیم‌سازی صحیح و تدوین برنامه‌های مؤثر برای پیشرفت استان و کشور است.

وی با بیان اینکه تحقق اهداف توسعه‌ای به برخورداری از اطلاعات قابل اعتماد و به‌روز نیاز دارد، افزود: اجرای موفق سرشماری عمومی نفوس و مسکن به‌عنوان یک طرح ملی، مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مسئولیت‌پذیری مدیران و همکاری همه بخش‌های مرتبط است.

استاندار زنجان با قدردانی از تلاش عوامل اجرایی و اعضای ستاد سرشماری استان، خاطرنشان کرد: پس از انجام مراحل مقدماتی و هماهنگی‌های میدانی با مرکز آمار ایران، عملیات سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان زنجان آغاز شده است و از این مرحله به بعد، همراهی دستگاه‌های مسئول و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت عوامل اجرایی اهمیت ویژه‌ای دارد.

ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در اجرای سرشماری

صادقی با تأکید بر نقش مدیریت شهرستان‌ها در پیشبرد عملیات سرشماری، فرمانداران و رؤسای ستادهای سرشماری شهرستان‌ها را به پیگیری مستمر برنامه‌ها و اجرای مصوبات ستادهای استانی و شهرستانی فراخواند.

وی افزود: برای پیشبرد مناسب این طرح، لازم است هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی، بخشداران، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی برقرار شود و امکانات و تجهیزات مورد نیاز متناسب با نیازهای عملیاتی در اختیار عوامل مسئول قرار گیرد.

استاندار زنجان، نظارت مستمر بر روند آمادگی شهرستان‌ها، پیگیری اقدامات اجرایی و شناسایی موانع احتمالی را از جمله وظایف مهم مسئولان مرتبط با سرشماری عنوان کرد و بر ضرورت گزارش‌دهی به‌موقع درباره اقدامات انجام‌شده و مشکلات موجود تأکید داشت.

وی با اشاره به اهمیت پشتیبانی لجستیکی از عوامل اجرایی ادامه داد: تأمین خودروهای مورد نیاز، فراهم‌کردن شرایط مناسب برای رفت‌وآمد آمارگیران و تسهیل فعالیت میدانی آنان باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا روند اجرای برنامه با مشکلات کمتری مواجه شود.

صادقی همچنین بر لزوم پیگیری دقیق نیازهای شهرستان‌ها و همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی در تأمین امکانات مورد نیاز تأکید کرد و خواستار آن شد که مسئولان مربوطه در طول اجرای عملیات، آمادگی لازم برای رسیدگی به مسائل و موانع احتمالی را داشته باشند.

استاندار زنجان با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در پشتیبانی از عملیات سرشماری، بر تأمین امکانات حمل‌ونقل مورد نیاز مطابق با اعلام ستاد سرشماری تأکید کرد.

وی همکاری نیروی انتظامی برای تأمین امنیت آمارگیران و سایر عوامل اجرایی را نیز از الزامات اجرای مناسب این طرح دانست و خواستار تعامل دستگاه‌های مسئول برای فراهم‌کردن شرایط ایمن و مناسب فعالیت عوامل میدانی شد.

بر اساس تأکیدات مطرح‌شده در این نشست، پشتیبانی از نیروهای اجرایی، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و پیگیری نیازهای عملیاتی شهرستان‌ها از جمله محورهایی است که باید در طول اجرای سرشماری مورد توجه مدیران و مسئولان مرتبط قرار گیرد.

مشارکت مردم؛ عامل مؤثر در دقت اطلاعات آماری

صادقی با اشاره به نقش شهروندان در تأمین اطلاعات مورد نیاز سرشماری، مشارکت آگاهانه مردم را یکی از عوامل اصلی موفقیت این طرح ملی دانست.

وی از مردم استان زنجان خواست با عوامل سرشماری همکاری کنند و اطلاعات صحیح، دقیق و کامل مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند تا داده‌های گردآوری‌شده بتواند مبنای مناسبی برای شناخت شرایط جمعیتی و برنامه‌ریزی‌های آینده باشد.

استاندار زنجان تصریح کرد: کیفیت اطلاعات آماری، ارتباط مستقیمی با دقت داده‌های جمع‌آوری‌شده دارد و همکاری مردم می‌تواند به افزایش اعتبار اطلاعات مورد استفاده در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت آگاهی عمومی نسبت به اهداف سرشماری افزود: اطلاع‌رسانی درباره ضرورت اجرای این طرح و نحوه مشارکت شهروندان باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا مردم با آگاهی بیشتری در این فرایند ملی همکاری کنند.

استاندار زنجان با اشاره به اهمیت صیانت از اطلاعات ارائه‌شده از سوی شهروندان، بر رعایت محرمانگی داده‌های جمع‌آوری‌شده تأکید کرد.

صادقی در این زمینه اظهار کرد: اطلاعات ارائه‌شده از سوی مردم، در چارچوب قوانین مربوطه و برای اهداف آماری و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و محرمانگی این اطلاعات باید مورد توجه قرار داشته باشد.

تبیین این موضوع و افزایش اطمینان شهروندان نسبت به نحوه استفاده از اطلاعات، از محورهای مورد تأکید استاندار زنجان در اجرای سرشماری بود؛ موضوعی که می‌تواند در افزایش آگاهی عمومی و تقویت همکاری مردم با عوامل اجرایی نقش داشته باشد.

صادقی همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی هدفمند درباره اهداف، ضرورت‌ها و شیوه اجرای سرشماری تأکید کرد و نقش رسانه‌ها و صداوسیمای مرکز زنجان را در آگاه‌سازی شهروندان مهم دانست.

وی خواستار اطلاع‌رسانی مستمر و مؤثر درباره نحوه مشارکت مردم، ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و الزامات قانونی مرتبط با حفظ محرمانگی داده‌ها شد.

به گفته وی، آگاهی‌بخشی عمومی می‌تواند زمینه شناخت بهتر شهروندان از اهمیت سرشماری را فراهم کند و به مشارکت آگاهانه آنان در اجرای این طرح ملی کمک کند.

استاندار زنجان ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مسئولانه مدیران استانی و شهرستانی، پشتیبانی مناسب از عوامل اجرایی و همراهی مردم، عملیات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا در استان با کیفیت مطلوب به پایان برسد.