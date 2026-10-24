به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی، در جمع خبرنگاران، از آغاز اجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا از دوم آبان خبر داد و گفت: حدود ۹۰ درصد اطلاعات موردنیاز این طرح از طریق سامانه‌های ثبتی و اداری تأمین می‌شود.

وی با اشاره به نحوه تکمیل اطلاعات خانوارها افزود: در این طرح، هفت مأمور آمارگیر برای تکمیل داده‌ها و رفع نواقص احتمالی به منازل خانوارهای منتخب مراجعه می‌کنند و قرار نیست همه خانوارها به‌صورت میدانی سرشماری شوند.

فرماندار پاکدشت از شهروندان خواست با مأموران آمارگیر همکاری کنند و تأکید کرد: اطلاعات جمع‌آوری‌شده در این طرح برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی و شناسایی نیازهای شهرستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.