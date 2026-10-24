به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید احمد موسوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، مجرمان سایبری ممکن است با سوءاستفاده از احساسات مذهبی و نیت خیرخواهانه مردم، اقدام به ارسال پیام‌ها و لینک‌های جعلی تحت عناوینی همچون دانلود ادعیه، دریافت فایل مداحی و روضه، شرکت در مراسم عزاداری مجازی، پرداخت اینترنتی نذورات، کمک به نیازمندان و مشارکت در پویش‌های خیریه کنند و از این طریق، زمینه سرقت اطلاعات شخصی و بانکی یا آلوده‌سازی تلفن همراه شهروندان را فراهم آورند.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان بوشهر افزود: یکی از شگردهای مجرمان سایبری، جلب اعتماد کاربران با استفاده از عناوین مذهبی و موضوعات خیرخواهانه است. شهروندان باید توجه داشته باشند که ظاهر معنوی یک پیام یا محتوای ارسالی، به‌هیچ‌وجه تضمین‌کننده اعتبار و امنیت آن نیست.

سرهنگ موسوی در ادامه از شهروندان خواست: از باز کردن لینک‌های ناشناس و مشکوک با موضوع دعا، مداحی، مراسم عزاداری و پرداخت اینترنتی نذورات خودداری کرده و فایل های صوتی، تصویری و برنامه‌های مذهبی را فقط از منابع معتبر دریافت کرده و قبل از پرداخت نذورات و کمک‌های خیریه، از اصالت هیئت، مؤسسه خیریه یا دریافت‌کننده وجه اطمینان حاصل کرده و پیش از وارد کردن اطلاعات بانکی، نشانی دقیق درگاه پرداخت و اصالت آن را بررسی کنند.

وی گفت: شهروندان رمزهای عبور، اطلاعات کارت بانکی و کدهای تأیید پیامکی را در اختیار دیگران قرار نداده و از نصب برنامه‌هایی که از طریق پیام‌رسان‌ها یا لینک‌های ناشناس معرفی می‌شوند، خودداری کنند.

رئیس پلیس فتای استان بوشهر در خصوص اقدامات ضروری پس از مواجهه با لینک‌های مشکوک اظهار کرد: شهروندانی که اطلاعات بانکی خود را در صفحات جعلی وارد کرده‌اند یا متوجه برداشت غیرمجاز از حسابشان شده‌اند، باید بدون تأخیر از طریق بانک برای مسدودسازی یا ایمن‌سازی حساب و کارت خود اقدام کنند و موضوع را به مراجع مربوط گزارش داده و در صورت نصب برنامه مشکوک، ضروری است کاربران دسترسی دستگاه به اینترنت را قطع کرده، از یک دستگاه امن برای تغییر رمزهای حساس استفاده کنند و حساب‌های بانکی و کاربری خود را از نظر فعالیت‌های غیرعادی بررسی کنند.

این مقام ارشد انتظامی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت گزارش سریع جرائم سایبری، از شهروندان خواست در صورت مواجهه با کلاهبرداری اینترنتی، برداشت غیرمجاز از حساب بانکی یا مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، پیگیری و گزارش کنند.