به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت یک قرن پیشینه آموزشی زنان و زایمان و بیست‌وپنجمین سالروز تاسیس رسمی انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان ایران، با حضور رئیس کل سازمان نظام پزشکی، جمعی از روسای انجمن‌های علمی گروه پزشکی، اعضای هیات مدیره ادوار انجمن، روسای انجمن‌های فلوشیپی رشته زنان و زایمان و روسای شاخه‌های استانی انجمن، در تهران برگزار شد.

محمد رئیس‌زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در شروع سخنرانی خود، افتخارات کشور در حوزه زنان و زایمان را فراتر از حد تصور خواند و گفت: من بارها عرض کرده‌ام که اگر جامعه پزشکی بخواهد فقط یک آمار برای افتخار کردن و بالیدن ارائه کند، همان آمار کاهش مرگ و میر مادر باردار در چهار پنج دهه گذشته کافی است. چرا که ما از بالای ۲۲۰ مرگ‌ومیر مادر باردار در ۱۰۰ هزار تولد زنده در ۵۰ سال پیش‌، رسیده‌ایم به حدود ۲۰ مرگ‌ومیر مادر باردار در ۱۰۰ هزار تولد زنده. این در حالی است که میانگین دنیا، ۱۹۴ مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده است و تازه سازمان جهانی بهداشت برنامه‌ریزی کرده که کشورهای دنیا در سال ۲۰۳۰ به ۷۰ مرگ‌ومیر برسند. این یعنی آمار ما همین امروز، حدود یک سوم آماری است که دنیا آرزو دارد تا سال ۲۰۳۰ به آن دست یابد.

وی افزود: وقتی این آمار و ارقام را واکاوی کنیم، می‌بینیم که چقدر زحمت و کار تخصصی و تکنیکال پشت این پیشرفت است و چقدر بستر و فرایند و زیرساخت ارائه خدمت فراهم شده است. این فقط یک عدد نیست. رنج، زحمت، تلاش، هماهنگی و برنامه‌ریزی بسیار زیادی می‌طلبد که همه اینها در جامعه پزشکی ما و جامعه متخصصین ارزشمند زنان و زایمان محقق شده است.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی به آماری دیگر در ارتباط با متخصصان زنان و زایمان اشاره کرد و گفت: میزان دسترسی به زایمان ایمن، یکی از شاخص‌های مهم رشد و توسعه جوامع است. اینکه برای یک زایمان، چقدر دسترسی به شرایط و نیروی ماهر وجود دارد. این عدد در کشور ما بالای ۹۵ درصد است درحالی که آمار میانگین دنیا، زیر ۸۰ درصد را نشان می‌دهد. این موفقیت هم به خاطر رشدی است که متخصصین زنان و زایمان عامل آن بوده‌اند.

وی در ادامه اظهار کرد: ما امروز بیش از ۶ هزار متخصص متبحر و باتجربه در حوزه زنان و زایمان در کشور داریم. در واقع براساس آخرین آمار، تعداد متخصصین جراح زنان و زایمان در کشور ما ۶۰۱۲ نفر است که رشته‌های مختلف فلوشیپ را هم گسترش داده‌اند. نزدیک به ۲۸۰ متخصص پریناتولوژیست داریم؛ در حوزه IVF و ناباروری و سایر رشته‌های وابسته، نزدیک ۳۰۰ متخصص فلوشیپ مشغول فعالیت هستند. در سایر حوزه‌ها مثل حوزه انکوسرجری زنان نزدیک ۱۶۰ فلوشیپ داریم. در حالی که سال ۱۳۶۰ تعداد کل زنان متخصص در همه رشته‌های بالینی در کشور ما نزدیک ۷۷۰ نفر بود. از آن زمان، جمعیت کشور ما حدود دو و نیم برابر رشد کرده است اما تعداد بانوان متخصص توانمند ما در طی این چهل و چند سال بیش از ۴۰ برابر شده است. امروز بیش از ۳۰ هزار بانوی متخصص و فوق‌تخصص و فلوشیپ در همه رشته‌ها مشغول فعالیت هستند که این، توانمندی بانوان کشور ما را نشان می‌دهد.

رئیس‌زاده تصریح کرد: حقیقتا امروز انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان، جزو فعال‌ترین انجمن‌ها است. هفته‌ای نیست که رئیس انجمن در مورد مسائل مختلف مربوط به زنان و زایمان، پیگیری‌های مکرر نداشته باشد و ما بحث‌ها و جلسات مختلفی با ایشان داریم. البته ما هم وظیفه خودمان را با افتخار انجام می‌دهیم چون این یک اعتقاد قدیمی است که متخصصین زنان و زایمان، معماران ایران آینده هستند؛ معمارانِ مردمان این سرزمین هستند؛ چرا که ارزش یک کشور به مردمان آن کشور است. مردمان، جان‌های یک سرزمین هستند و سازندگان این جان‌ها، متخصصان و جراحان زنان و زایمان کشور هستند.

انجمن‌های علمی، خانه متخصصان

سودابه کاظمی، رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران در این مراسم ضمن تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از تجربه بزرگان و پیشکسوتان رشته، بر حفظ کیفیت آموزش، ارتقای دانش، گسترش پژوهش، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و مهم‌تر از همه، پاسداشت کرامت و سلامت زن ایرانی به عنوان اهداف اصلی انجمن تاکید کرد.

وی گفت: اگر امروز از پیشرفت‌های علمی رشته خود سخن می‌گوییم، باید به یاد داشته باشیم که هیچ پیشرفتی یک‌شبه شکل نمی‌گیرد. پشت هر دستاورد علمی، سال‌ها تلاش، آموزش، تجربه بالینی، پژوهش و گاه دشواری‌هایی وجود دارد که شاید جز همکاران و شاگردان نزدیک، کسی از آنها آگاه نباشد.

کاظمی افزود: نسل‌های پیش از ما در شرایطی بسیار متفاوت از امروز، پایه‌های آموزش و ارائه خدمات تخصصی زنان و زایمان را بنا کردند. امکانات تشخیصی و درمانی محدودتر بود، دسترسی به منابع علمی دشوارتر بود و بسیاری از روش‌هایی که امروز برای ما آشنا و در دسترس هستند، در آن زمان وجود نداشتند. اما آنچه مسیر پیشرفت را هموار کرد، دانش‌دوستی، مسئولیت‌پذیری، تعهد به بیمار و باور به ارزش آموزش بود.

وی با اشاره به تاریخ یکم آبان سالروز تاسیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران، گفت: امروز، ادای احترام به این تاریخ، صرفاً در یادآوری گذشته نیست؛ یادآوری مسئولیتی است که از گذشته به ما رسیده است؛ مسئولیت حفظ کیفیت آموزش، ارتقای دانش، گسترش پژوهش، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و مهم‌تر از همه، پاسداشت کرامت و سلامت زن ایرانی.

کاظمی در ادامه به جایگاه انجمن‌های علمی اشاره کرد و افزود: انجمن علمی زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که فراتر از یک تشکیلات اداری یا برگزارکننده همایش‌ها عمل کند؛ زمانی که به محل گفت‌وگو، هم‌اندیشی، تبادل تجربه، طرح مسائل حرفه‌ای و شکل‌گیری راه‌حل‌های علمی تبدیل شود.

وی افزود: باور داریم که انجمن باید خانه همه متخصصان این رشته باشد؛ خانه‌ای که در آن تجربه پیشکسوتان ارج نهاده شود، دیدگاه‌های متفاوت امکان طرح داشته باشند و نسل جوان بتواند با انگیزه، امید و احساس تعلق، در ساختن آینده مشارکت کند.

تجلیل از بزرگان و امضای کتیبه

در این مراسم، یاد و خاطره زنده‌یاد مریم پوررضا، موسس انجمن متخصصین زنان و زایمان و تعدادی از پیشکسوتان رشته زنان و زایمان که در قید حیات نیستند، گرامی داشته شد.

در ادامه از روسای انجمن‌های فلوشیپی رشته زنان و زایمان و اعضای هیات مدیره پنج دوره‌ پیشین انجمن متخصصین زنان و زایمان تقدیر شد.

تقدیر ویژه این مراسم مربوط به دو تن از اساتید پیشکسوت رشته زنان و زایمان بود.

پرفسور عبدالرسوال اکبریان استاد با سابقه رشته زنان و زایمان به پاس سال‌ها تلاش علمی و صنفی در این حوزه مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

همچنین استاد اعظم‌السادات موسوی به پاس سال‌ها عضویت در هیات مدیره دوره‌های مختلف و ۸ سال مسئولیت ریاست انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران، مورد تقدر و تجلیل قرار گرفت.

رونمایی و امضای کتیبه «اول آبان، روز متخصصین زنان و زایمان» بخش پایانی این مراسم بود که توسط حاضران به امضا رسید.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ذیل امضای این کتیبه نوشت: «به پاس زحمات حیات بخش جراحان زنان و زایمان که معماران آینده ایران زمین هستند، اول آبان ماه هر سال به عنوان روز متخصصین زنان و زایمان ثبت و گرامی داشته شود.