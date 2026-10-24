دریافت 11 MB کد مطلب 6987982 https://mehrnews.com/x3dqsT ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳ کد مطلب 6987982 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳ چرا شهادت حضرت زهرا (س) از مهمترین وقایع تاریخ اسلام است؟ محمدمهدی طباخیان، پژوهشگر تاریخ اسلام، به اهمیت شهادت حضرت زهرا (س) پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) پرداخت. کپی شد مطالب مرتبط مرثیهای که هنوز با صدای دلتنگی حضرت زینب(س) شنیده میشود رفیعیآتانی: نماز پشتوانه جهاد، پیروزی و انسجام ملی است انقلابیتر بودن با فحش رکیکتر ثابت نمیشود؛ هنر ماندگار حضرت زهرا(س) سیره فاطمی چراغ راه جامعه اسلامی؛ از محراب عبادت تا میدان دفاع از حق برچسبها پیامبر اکرم حضرت فاطمه زهرا (س) ایام فاطمیه
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