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کد مطلب 6987982
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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

چرا شهادت حضرت زهرا (س) از مهم‌ترین وقایع تاریخ اسلام است؟

چرا شهادت حضرت زهرا (س) از مهم‌ترین وقایع تاریخ اسلام است؟

محمدمهدی طباخیان، پژوهشگر تاریخ اسلام، به اهمیت شهادت حضرت زهرا (س) پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) پرداخت.

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