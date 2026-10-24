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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

حدادعادل: ابوالفضل بیهقی پشتوانه ای برای زبان فارسی است

حدادعادل: ابوالفضل بیهقی پشتوانه ای برای زبان فارسی است

مشهد- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ابوالفضل بیهقی با نگارش تاریخ بیهقی پشتوانه ای ارزشمند برای زبان فارسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل صبح شنبه در مراسم آیین شانزدهمین همایش ملی بزرگداشت «ابوالفضل بیهقی» در دانشگاه حکیم سبزواری، اظهار کرد: «ابوالفضل بیهقی» به یقین یکی از افتخارات این دیار است بیهقی در قرن پنجم هجری قمری کم و بیش معاصر فردوسی بوده است چنانکه سالخوردگی فردوسی مقارن با دوره جوانی بیهقی بوده است.

وی اظهار کرد: فردوسی و بیهقی با نگارش دو اثر بزرگ  شاهنامه در شعر و  تاریخ بیهقی در نثر دو پشتوانه مهم شعر و نثر فارسی به شمار می روند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: قوت کلام، دقت و فکر بیهقی برخی از ویژگی هایی است که تاریخ بیهقی را متمایز کرده و به این تمدن قوت واستمرار بخشیده است.

حداد عادل افزود: سبزوار امروز و بیهق دیروز افتخارات بسیاری دارد این خطه و شهر حکیم پرور و  ادیب پرور به دیانت و دوستی اهل بیت پیامبر(ص)در طول تاریخ ایران مشهور است.

وی تصریح کرد: سبزوار، خراسان و ایران بزرگ مهد پرورش مردانی فرهیخته، فرهنگ ساز و تمدن ساز است که به این تمدن قوت واستمرار بخشیده اند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه  با تشکر از مسولان و فرهیختگان شهرستان سبزوار که برای پاسداشت بیهقی قیام کردند، گفت: مشاهده پیشرفت های دانشگاه حکیم سبزواری مایه مباهات و خرسندی است.

عادل افزود: مقدمات نشست علمی و توسعه این منطقه در دانشگاه حکیم ایجاد شده است و رشد سریع دانشگاه با حفظ کیفیت تضمین کننده توسعه این منطقه است.

کد مطلب 6987986

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