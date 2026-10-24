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کد مطلب 6987989
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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

پزشکیان: وقت کنار گذاشتن اختلاف‌ها و ساختن ایران است

پزشکیان: وقت کنار گذاشتن اختلاف‌ها و ساختن ایران است

رئیس‌جمهور بر کنار گذاشتن اختلاف‌ها، مشارکت مردم و حرکت در مسیر پیشرفت کشور تأکید کرد.

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