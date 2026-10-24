دریافت 15 MB کد مطلب 6987989 https://mehrnews.com/x3dqt3 ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸ کد مطلب 6987989 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸ پزشکیان: وقت کنار گذاشتن اختلافها و ساختن ایران است رئیسجمهور بر کنار گذاشتن اختلافها، مشارکت مردم و حرکت در مسیر پیشرفت کشور تأکید کرد. کپی شد مطالب مرتبط ورود سران قوا به پرونده طلب ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان پزشکیان به زیارت امام رضا (ع) مشرف شد؛ ادای احترام به مزار رهبر شهید بلاتکلیفی طلب ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی حضور پزشکیان در رواق دارالذکر و زیارت مزار رهبر شهید انقلاب برچسبها ایران مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران
نظر شما