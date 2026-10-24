به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، شهر مقدس قم در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) حال‌وهوایی سوگوارانه دارد و مجالس عزاداری در حرم مطهر بانوی کرامت، مسجد مقدس جمکران، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و بقاع متبرکه برپا شده است.

حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) کانون اصلی حضور عزاداران فاطمی در قم است و زائران و شهروندان با حضور در این آستان مقدس، شهادت دخت گرامی پیامبر اسلام (ص) را به کریمه اهل‌بیت تسلیت می‌گویند.

از صبح امروز، دسته‌های عزاداری با حرکت در مسیرهای منتهی به حرم مطهر، به سوگواری و سینه‌زنی پرداخته‌اند و میدان آستانه و محدوده پیرامونی حرم نیز شاهد حضور هیئت‌های مذهبی و عزاداران است.

آیین‌های سوگواری در حرم و اماکن مذهبی قم

مسجد مقدس جمکران نیز هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، میزبان زائران و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) است و مجالس سوگواری در این مکان مقدس برگزار می‌شود.

در دیگر نقاط شهر نیز از شب گذشته مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و بقاع متبرکه با برپایی مراسم عزاداری، میزبان سوگوارانی هستند که در غم شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) به سوگواری می‌پردازند.

مراسم عزاداری در بیوت مراجع عظام تقلید نیز از جمله برنامه‌های ایام فاطمیه در قم است و در این مجالس، سخنرانان به بیان ابعاد شخصیتی، فضائل و سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) می‌پردازند.

در کنار آیین‌های مذهبی، توزیع نذورات و برپایی ایستگاه‌های صلواتی در بخش‌هایی از شهر، از دیگر جلوه‌های ابراز ارادت مردم به بانوی دو عالم در این روز است و خادمان و هیئت‌های مذهبی از عزاداران و زائران پذیرایی می‌کنند.

شهر سیاه‌پوش در عزای حضرت زهرا سلام الله علیها

خیابان‌ها، میادین و محله‌های قم نیز با نصب پرچم‌های سیاه و نشانه‌های عزاداری، رنگ‌وبوی فاطمی به خود گرفته‌اند و هیئت‌های مذهبی با برگزاری مجالس سوگواری و دسته‌های سینه‌زنی، در این مناسبت حضور دارند.

در برخی آیین‌های عزاداری، تابوت‌های نمادین به نشانه تشییع شبانه پیکر مطهر حضرت فاطمه زهرا (س) بر دوش عزاداران حمل می‌شود، آیینی که یادآور مظلومیت و غربت آن حضرت است.

هم‌زمان با برگزاری این مراسم‌ها، مبلغان حوزه‌های علمیه نیز در برنامه‌های تبلیغی خود به تبیین فرهنگ فاطمی و ضرورت الگوگیری از سیره و سبک زندگی حضرت زهرا (س) می‌پردازند.

قم به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم مذهبی کشور، در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) شاهد برگزاری گسترده آیین‌های سوگواری است و عزاداران با حضور در حرم مطهر بانوی کرامت و دیگر اماکن مذهبی، این مصیبت را گرامی می‌دارند.