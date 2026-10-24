به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت راهبردی یوم‌الله ۱۳ آبان در شرایط کنونی اظهار کرد: در شرایط جنگ تحمیلی و استمرار اقدامات خصمانه و تجاوزکارانه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی علیه ایران اسلامی، بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی از اهمیتی دوچندان برخوردار است و فرصتی ارزشمند برای بازخوانی آرمان‌های انقلاب اسلامی، تبیین ماهیت سلطه‌طلبانه دشمنان و تجدید میثاق با شهدای والامقام به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ایستادگی و حضور مصمم مردم و برگزاری قریب به هشت ماه اجتماعات شبانه افزود: حضور آگاهانه و باصلابت مردم در صحنه، ناکامی دشمن در ایجاد خدشه به وحدت و انسجام ملی و همچنین دستاوردها و موفقیت‌های کشور در عرصه‌های دفاعی و نظامی، جلوه‌هایی روشن از اراده استوار ملت ایران در پاسداری از استقلال، امنیت و منافع ملی و مقابله با سلطه‌طلبی استکبار جهانی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های شهدا، به‌ویژه قائد شهید انقلاب اسلامی و امام مجاهد شهید، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و اولویت‌های مراسم امسال، شعار محوری یوم‌الله ۱۳ آبان با عنوان «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» می باشد؛ شعاری که بیانگر پیوند عمیق ملت ایران با آرمان‌های شهیدان و عزم راسخ آنان در صیانت از استقلال و عزت ملی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان است.

حجت الاسلام جمالی از دستگاه‌ها، نهادها، مجموعه‌های عضو ستاد و تمامی مسئولان اجرایی و فرهنگی استان خواست شعار محوری اعلام‌شده را مبنای اصلی برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های تبلیغی، رسانه‌ای و اجرایی خود قرار دهند و در درج صحیح و برجسته آن در اقلام تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی‌ها، تولیدات رسانه‌ای و فضاسازی‌های محیطی اهتمام جدی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و ظرفیت‌های مردمی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت، شکوه و اثربخشی مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان دارد و ضروری است تمامی مجموعه‌ها با برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری حداکثری از امکانات و ظرفیت‌های موجود، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مناسبت ملی و انقلابی را فراهم کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در پایان ابراز امیدواری کرد با مشارکت گسترده مردم و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان امسال با شکوه و انسجام بیشتری برگزار شود و پیام روشن ملت ایران در وفاداری به آرمان‌های شهیدان، دفاع از استقلال و عزت کشور و ایستادگی در برابر استکبار جهانی، به‌نحو شایسته به مخاطبان داخلی و افکار عمومی جهان منتقل شود.