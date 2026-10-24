آغاز توزیع هوشمند آرد خام عشایر و روستاییان ایلام در سامانه سیما

اصغر باباخانی با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز این طرح ملی اظهار کرد: بر اساس تصمیمات وزارت کشور، سامانه هوشمند توزیع آرد خام برای روستاییان و عشایر در تمام استان‌ها فعال شده تا کالای یارانه‌ای دولت به دست گروه‌های واقعی برسد و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.

وی با اشاره به نحوه مدیریت این سامانه افزود: در این طرح دو دستگاه اصلی مسئولیت دارند که اداره امور عشایری برای توزیع آرد عشایر و مدیریت تعاون روستایی برای روستاییان ساکن در مناطقی که نانوایی ندارند، موظف شده‌اند تا اطلاعات افراد واجد شرایط را در سامانه بارگذاری کنند.

باباخانی با تاکید بر هوشمند بودن این سامانه تصریح کرد: سامانه سیما به سامانه‌های ملی مختلفی متصل شده که از جمله آن‌ها می‌توان به سامانه نانوایی برای جلوگیری از دریافت آرد توسط افرادی که نان می‌خرند، سامانه ثبت احوال برای بررسی سکونت در روستا و سامانه رفاه برای دهک‌بندی خانوارها اشاره کرد.

این مسئول با تشریح فرآیند توزیع آرد خاطرنشان کرد: عاملان توزیع برای دریافت سهمیه باید به این سامانه مراجعه کنند و اگر وضعیت تخصیص آرد خانوار در سامانه فعال باشد، سهمیه آن‌ها پرداخت می‌شود، اما اگر سامانه‌های نظارتی آن‌ها را رد کنند، آردی تحویل نخواهند گرفت.

وی با اشاره به مزایای این طرح گفت: در این سامانه یک کد رهگیری برای هر محموله تعریف شده که از مرحله تولید آرد تا رسیدن به مصرف‌کننده واقعی قابل پیگیری محسوب می‌شود و همین موضوع باعث کاهش اعتراضات مردمی و رفع مشکلات گذشته روستاییان و عشایر می‌گردد.

باباخانی با اشاره به حجم یارانه پرداختی دولت در این بخش اظهار داشت: دولت سالانه بیش از ۵۰۰ همت یارانه برای کالای آرد پرداخت می‌کند و ما به عنوان نماینده دولت موظف هستیم تا این کالا را در اختیار گروه‌های واقعی قرار دهیم و در این میان، وظیفه اداره غله تامین آرد مورد نیاز بر اساس اعلام نیاز سامانه دنبال می‌شود.

وی در پایان با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های مختلف تصریح کرد: فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی باید در اجرای این طرح ملی مشارکت فعال داشته باشند تا با اجرای دقیق دستورالعمل‌ها، شاهد تحقق اهداف مورد نظر و پایان یافتن سوءاستفاده‌های احتمالی در این حوزه باشیم.