ضربه پلیس آگاهی خراسان رضوی به مالخران؛ ۳۴ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه نبی اله مرادی از دستگیری ۳۴ مالخر، کشف ۲۸ فقره سرقت و اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی مرتبط با خرید و فروش اموال مسروقه در سطح استان طی هفت روز خبر داد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان کرد: در راستای مقابله با سرقت و برخورد با عوامل خرید و فروش اموال مسروقه، کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان‌های تابعه، اقدامات تخصصی و هدفمندی را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان تحقیقات و اقدامات انتظامی انجام‌شده طی هفت روز گذشته، ۳۴ نفر از مالخران شناسایی و دستگیر شدند و در پی تحقیقات از متهمان، ۲۸ فقره سرقت نیز کشف شد.

مرادی ادامه داد: در بخش دیگری از این طرح، ۳۸۳ واحد صنفی مختلف مورد بازدید و نظارت قرار گرفت که در نتیجه آن، ۶ اخطار پلمب برای واحدهای متخلف صادر شد و یک واحد صنفی که در زمینه خرید و فروش اموال مسروقه فعالیت داشت، پلمب شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه مقابله با مالخران و مراکز خرید و فروش اموال مسروقه نقش مهمی در کاهش انگیزه سارقان و پیشگیری از وقوع سرقت دارد، خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت، فعالیت واحدهای صنفی را در این حوزه رصد کرده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد کرد.