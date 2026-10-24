کشف ۴۶۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در فارس از ابتدای سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بنده‌خدا از تداوم اقدامات نظارتی برای شناسایی و جمع‌آوری دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز خبر داد و گفت: در مهرماه امسال، ۶۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز از ۱۳ مرکز در شهرستان‌های حوزه فعالیت این شرکت کشف و جمع‌آوری شد.

وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی کشفیات از ابتدای سال جاری افزود: از آغاز امسال تاکنون، ۴۶۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در استان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

مجری طرح رمزارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به مصرف بالای برق دستگاه‌های استخراج رمزارز اظهار کرد: هر دستگاه به‌طور متوسط حدود سه کیلووات برق مصرف می‌کند که با مصرف برق حدود ۱۰ مشترک خانگی برابری دارد و می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد کند.

بنده‌خدا ادامه داد: استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای و عمومی برای استخراج رمزارز، علاوه بر تحمیل هزینه به شبکه، می‌تواند کیفیت و پایداری برق‌رسانی به شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی تأکید کرد: شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با هدف کاهش بار اضافی شبکه، جلوگیری از هدررفت انرژی و حفظ پایداری برق، به‌صورت مستمر دنبال می‌شود و این اقدامات با همکاری دستگاه‌های امنیتی و قضایی ادامه خواهد داشت.

گزارش مراکز غیرمجاز از طریق سامانه پیامکی

مجری طرح رمزارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در مقابله با سوءاستفاده از منابع عمومی گفت: صیانت از انرژی برق مسئولیتی همگانی است و همراهی مردم می‌تواند در شناسایی مراکز غیرمجاز و برخورد با متخلفان نقش مؤثری داشته باشد.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، گزارش‌های خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند و اطمینان داشته باشند که هویت گزارش‌دهندگان کاملاً محرمانه باقی می‌ماند.