جشنواره «حیات فاطمی» فرصتی برای تقویت باورهای دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر شنبه در دیدار با اعضای ستاد چهارمین جشنواره حیات فاطمی، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: برای معرفی کامل سیره بزرگان دین باید در کنار بیان مصائب و جنبه‌های سوگواری، ابعاد نشاط، شادی و شیوه زندگی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد تا الگویی جامع از حیات دینی به جامعه ارائه شود.

وی با اشاره به برخی برداشت‌ها درباره غم‌محور بودن جامعه مذهبی افزود: نسبت دادن افسردگی و اندوه دائمی به افراد متدین، ادعایی نیست که بتوان بدون بررسی شاخص‌ها و معیارهای سلامت روان آن را پذیرفت. از این رو، باید آثار سبک زندگی دینی در تقویت آرامش، اطمینان خاطر و رضایت از زندگی با رویکردی عملی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران، برگزاری برنامه‌هایی همچون جشنواره حیات فاطمی را در تبیین این ظرفیت‌ها مؤثر دانست و گفت: چنین رویدادهایی می‌توانند زمینه‌ای برای معرفی ابعاد مختلف زندگی اهل‌بیت (ع) و انتقال آموزه‌های دینی به نسل‌های جدید فراهم کنند.

آمل ظرفیت شاخص برای میزبانی رویدادهای فرهنگی است

آیت الله محمدی لائینی با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره حیات فاطمی و برنامه‌های باشکوه عید غدیر در آمل، این شهر را برخوردار از پیشینه‌ای برجسته در عرصه دیانت، علم، فضیلت، حکومت علویان، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس توصیف کرد.

وی با اشاره به عنوان «شهر هزار سنگر» برای آمل، خاطرنشان کرد: این شهر از ظرفیت‌های لازم برای میزبانی رویدادهای بزرگ فرهنگی و مذهبی برخوردار است و تجربه‌های موفق آن می‌تواند الگویی برای دیگر شهرهای مازندران باشد.

وی همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در پنج شب برگزاری این برنامه‌ها، اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی حاصل ماه‌ها برنامه‌ریزی، طراحی، مدیریت، تأمین امکانات و همراهی مجموعه‌ای از پشتیبانان مالی و معنوی است که باید مورد توجه و قدردانی قرار گیرد.

ضرورت میدان‌دادن به جوانان در برنامه‌های فرهنگی

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر لزوم مشارکت مؤثر نسل جوان در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، پیشنهاد داد برنامه‌های مشترکی با حضور دانشگاهیان و طلاب برگزار شود.

وی افزود: برگزاری برنامه‌های تلفیقی برای این دو گروه می‌تواند جلوه‌ای عملی از وحدت حوزه و دانشگاه باشد و زمینه تعامل و هم‌افزایی بیشتر آنان را فراهم کند. همچنین لازم است مسئولیت اجرای بخش‌هایی از این برنامه‌ها به خود جوانان واگذار شود تا با انگیزه و مشارکت بیشتری در عرصه فرهنگی حضور پیدا کنند.

آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه حضور در مراسم و شنیدن محتوای دینی به‌تنهایی کافی نیست، تصریح کرد: نتیجه مطلوب برنامه‌های فرهنگی زمانی محقق می‌شود که آموزه‌های ارائه‌شده در رفتار فردی و اجتماعی مردم نمود پیدا کند و به تقویت حجاب و عفاف، تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های فرهنگی منجر شود.

وی یکی از چالش‌های فعالیت‌های فرهنگی را محدودماندن ارتباط آنها به گروه‌های همسو دانست و گفت: برنامه‌ریزان باید برای ایجاد ارتباط با اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه افرادی که کمتر در معرض فعالیت‌های مذهبی قرار دارند، زمینه‌های تازه‌ای فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران خاطرنشان کرد: حضور جمعیت گسترده در چنین مراسمی فرصتی برای ارتباط با افرادی است که شاید در برنامه‌های دیگر مشارکت نداشته باشند. حتی اگر بخشی از حاضران تحت تأثیر محتوای فرهنگی و دینی قرار گیرند، همین میزان نیز می‌تواند دستاوردی ارزشمند باشد.

وی در پایان بر ضرورت تداوم آثار جشنواره حیات فاطمی پس از پایان مراسم تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به تبدیل پیام‌های فرهنگی و مذهبی به رفتارهای ملموس در زندگی روزمره شد.