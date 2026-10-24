برگزاری انتخابات شوراها با ۸۴۹ شعبه اخذ رای در کهگیلویه و بویراحمد

علی‌اکبر فرهنگی‌نسب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آمادگی استان برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: با وجود تأخیر ایجادشده در روند برگزاری انتخابات به دلیل شرایط جنگی کشور، زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای برگزاری این رویداد فراهم شده است.

وی افزود: زمان نهایی برگزاری انتخابات پس از اعلام شورای امنیت کشور مشخص خواهد شد و مجموعه عوامل اجرایی و نظارتی استان آمادگی دارند تا در موعد مقرر، مسئولیت‌های خود را انجام دهند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تشریح ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای انتخابات پیش‌رو بیان کرد: در مجموع ۸۴۹ شعبه اخذ رأی در سطح استان در نظر گرفته شده و حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در بخش‌های اجرایی و نظارتی فعالیت خواهند کرد.

فرهنگی‌نسب ادامه داد: اعضای شعب، کاربران سامانه‌های انتخاباتی، نمایندگان فرمانداران، بازرسان و اعضای هیئت‌های نظارت از جمله نیروهایی هستند که در فرآیند برگزاری انتخابات مشارکت خواهند داشت.

وی با اشاره به برگزاری تمام‌الکترونیک انتخابات شوراها تصریح کرد: تاکنون سه مرحله مانور آمادگی برای ارزیابی روند اجرایی و سنجش آمادگی عوامل برگزار شده است تا فرآیند رأی‌گیری با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

فرهنگی‌نسب با بیان اینکه در این شیوه، شمارش دستی آرا انجام نخواهد شد، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، نتایج هر شعبه حدود سه تا چهار دقیقه پس از پایان رأی‌گیری اعلام می‌شود و تجمیع آرای شعب در سطح شهرستان نیز به حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمان نیاز دارد.

وی همچنین به الزامات قانونی دستگاه‌های اجرایی برای پشتیبانی از انتخابات اشاره کرد و افزود: مطابق ماده ۹۰ قانون انتخابات، دستگاه‌های مشمول موظف‌اند در چارچوب ضوابط قانونی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز ستاد انتخابات را تأمین کنند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: ظرفیت‌های تبلیغاتی دستگاه‌های مشمول نیز باید مطابق مقررات و برای ساماندهی و توزیع قانونی در اختیار ستاد انتخابات قرار گیرد.

فرهنگی‌نسب با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت انتخابات و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم و نامزدها بیان کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی مطلوب در استان پیش‌بینی شده است و انتظار می‌رود شهروندان کهگیلویه و بویراحمد با مشارکت گسترده خود، در تعیین نمایندگانشان در شوراهای اسلامی شهر و روستا نقش‌آفرینی کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با اعلام زمان برگزاری انتخابات از سوی شورای امنیت کشور، زمینه برگزاری انتخاباتی منظم و مطلوب در استان فراهم شود.