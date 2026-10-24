حجت الاسلام نمازی: نماز را با زبان هنر به نسل جوان معرفی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یعقوب نمازی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به برگزاری چهارمین همایش نماز در سپاه قدس گیلان با شعار «نماز، منشأ تحول و نماد انسجام» اظهار کرد: نماز تنها یک تکلیف عبادی نیست، بلکه منشأ تحول درونی و نماد انسجام و وحدت در جامعه اسلامی است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه مرکزی رشت، با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ نماز در جامعه تصریح کرد: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند این سنگر مهم را هدف قرار دهند و از این‌رو، ترویج و تعمیق فرهنگ نماز به‌ویژه در میان نسل جوان، وظیفه‌ای راهبردی است.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف این همایش افزود: چهارمین همایش نماز در پنج بخش هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، فضای مجازی، ادبی و ایده‌های برتر برگزار می‌شود تا مفاهیم عمیق نماز با استفاده از زبان هنر و قالب‌های جذاب به مخاطبان منتقل شود.

نمازی با تأکید بر اهمیت تولید محتوای فرهنگی در فضای مجازی بیان کرد: در شرایط جنگ نرم و جنگ روایت‌ها، باید از ظرفیت ابزارهای نوین رسانه‌ای برای تأثیرگذاری بر مخاطبان، به‌ویژه جوانان، استفاده کنیم.

وی ادامه داد: تولید کلیپ‌های کوتاه، پادکست، نمایش‌نامه، اینفوگرافی، عکاسی، طراحی سایت و نرم‌افزار از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در ترویج فرهنگ نماز و پیوند نسل جوان با این فریضه الهی نقش مؤثری داشته باشد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه مرکزی رشت با دعوت از آحاد بسیجیان و علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد فرهنگی بیان کرد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه چهارمین همایش نماز در سپاه ناحیه مرکزی رشت تا پنجم آبان ۱۴۰۵ تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های مختلف ارسال کنند.

نمازی افزود: برای دریافت آثار، شماره ۰۹۳۰۰۵۰۰۹۷۷ در پیام‌رسان‌های بله و ایتا در نظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: این همایش ویژه کارکنان سپاه، پاسداران، کارکنان وظیفه، وابستگان، خانواده‌های پاسداران و آحاد بسیجیان است و امیدواریم با مشارکت گسترده علاقه‌مندان، گام مؤثری در راستای ارتقای فرهنگ نماز در استان گیلان و کشور برداشته شود.