۵۳ پرونده حقوقی، کیفری و خانوادگی در خراسان جنوبی به سازش منجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف استان در زمینه ترویج فرهنگ صلح و سازش، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی شوراهای حل اختلاف، معتمدان محلی و صلح‌یاران، زمینه مناسبی برای حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌وگو و تفاهم فراهم می‌کنند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: این شوراها از تداوم خصومت‌ها، افزایش هزینه‌های رسیدگی و شکل‌گیری اختلافات جدید جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف در مهرماه سال جاری افزود: در شهرستان زیرکوه، از مجموع ۴۷ پرونده ورودی به شورای حل اختلاف در این ماه، ۴۱ پرونده به صلح و سازش منتهی شده است که نشان‌دهنده تحقق حدود ۸۷ درصدی سازش در پرونده‌های ورودی این شهرستان است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: این آمار بیانگر ظرفیت قابل توجه شوراهای حل اختلاف در ایجاد تفاهم میان طرفین دعوا و حل اختلافات از مسیر توافق است.

سازش در پرونده مطالبه مهریه به ارزش ۵ میلیارد ریال در درمیان

عبداللهی با اشاره به آثار گذشت و بخشش در تحکیم بنیان خانواده و تقویت پیوندهای اجتماعی گفت: در چارچوب پویش مردمی «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم»، یک پرونده مطالبه مهریه به ارزش پنج میلیارد ریال در شهرستان درمیان، با تلاش و میانجی‌گری اعضای شورای حل اختلاف به صلح و سازش انجامید.

وی افزود: در این پرونده، زوجه با تأثیرپذیری از فرهنگ عفو و گذشت و به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س)، از مطالبه تمام مبلغ موردنظر صرف‌نظر کرد و پرونده پس از تنظیم صورت‌جلسه سازش و صدور گزارش اصلاحی مختومه شد. همچنین، بر اساس گزارش ارائه‌شده، زوجین زندگی مشترک خود را از سر گرفتند.

مختومه‌شدن ۱۲ پرونده با سازش در بیرجند و فردوس

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سایر حوزه‌های قضایی استان بیان کرد: در هفته سوم مهرماه، اعضا و کارکنان حوزه ۱۶ شورای حل اختلاف شهرستان بیرجند با برگزاری جلسات میانجی‌گری و جلب رضایت طرفین، هفت پرونده کیفری و اختلافی را به سازش رساندند.

وی ادامه داد: این پرونده‌ها با موضوعاتی از جمله تخریب، تهدید، توهین، نزاع، ضرب‌وجرح و اختلافات خانوادگی همراه بود که با گفت‌وگو، رفع سوءتفاهم‌ها و تلاش برای جلب رضایت طرفین، به مصالحه انجامید.

عبداللهی همچنین از سازش در پنج پرونده حقوقی و کیفری در حوزه اول شورای حل اختلاف شهرستان فردوس خبر داد و گفت: این پرونده‌ها با موضوعاتی از جمله مطالبه وجه، توهین، تهدید و تخریب، هم‌زمان با اجرای پویش «به احترام حضرت زهرا (س) می‌بخشم» و با تلاش اعضا و صلح‌یاران این حوزه، از طریق توافق و مصالحه طرفین مختومه شد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت رویکردهای اصلاحی و توافق‌محور در حل اختلافات اظهار کرد: صلح و سازش صرفاً به مختومه‌شدن یک پرونده محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در ترمیم روابط آسیب‌دیده، کاهش تنش‌های خانوادگی و اجتماعی و پیشگیری از تکرار اختلافات نیز نقش مؤثری ایفا کند.