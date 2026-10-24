پنتاگون مجموعه جدیدی از یوفوها را منتشر کرد؛ ظهور شی پرنده مثلثی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، وزارت دفاع آمریکا ۲۸ سند جدید درباره پدیده‌های هوایی ناشناس (UAP) منتشر کرده است که در میان آنها، گزارش مشاهده شیئی مرموز با قابلیت مانورهای غیرمعمول و بدون نشانه‌های حرارتی دیده می‌شود.

با انتشار این اسناد، شمار پرونده‌های موجود در آرشیو پدیده‌های هوایی ناشناس به ۴۷۸ مورد رسیده است. این مجموعه، گزارش‌هایی از برخوردهای نظامی اخیر و رویدادهای تاریخی مرتبط با اشیای پرنده ناشناس را در بر می‌گیرد.

بر اساس یکی از گزارش‌های منتشرشده، دو ناظر ارشد نظامی آمریکا در سال جاری میلادی شیئی غیرمعمول را در نزدیکی یکی از واحدهای حساس نظامی در غرب این کشور مشاهده کردند. محل دقیق این رویداد در اسناد منتشرشده حذف شده است.

شاهدان، این شیء را وسیله‌ای سیاه و مات با ظاهری شبیه هواپیماهای بال‌دلتا توصیف کرده‌اند. به گفته آنها، طول این وسیله بین ۹ تا ۱۵ فوت، عمق آن حدود ۶ فوت و ضخامتش نزدیک به ۲ فوت بوده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این شیء ابتدا تا ارتفاع حدود ۲۰۰ فوت بالا رفت، سپس به‌صورت افقی به یک سمت حرکت کرد و در ادامه با سرعت به سمت پایین شیرجه زد و از میدان دید ناظران خارج شد.

ناظران همچنین اعلام کردند که این وسیله هیچ صدای قابل‌شنیدنی تولید نمی‌کرد و رد قابل‌مشاهده‌ای از گازهای خروجی نداشت. افزون بر این، تجهیزات تصویربرداری حرارتی نیز نشانه‌ای از انتشار گرما ثبت نکردند. این شیء فاقد چراغ‌های متداول هواپیماها بود و همین ویژگی‌ها، شناسایی آن را دشوارتر کرد.

پنتاگون در اسناد منتشرشده، تصاویری بازسازی‌شده از این وسیله مثلثی‌شکل را نیز ارائه کرده است. با این حال، بر اساس اطلاعات منتشرشده، ماهیت این شیء و فناوری احتمالی به‌کاررفته در آن همچنان مشخص نیست.

انتشار این گزارش‌ها به ثبت و مستندسازی مشاهدات مربوط به پدیده‌های هوایی ناشناس کمک می‌کند، اما ناشناس ماندن یک شیء به‌تنهایی به معنای فرازمینی بودن آن یا برخورداری از فناوری ناشناخته نیست.