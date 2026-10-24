صادرات بیش از ۲۶ هزار تن محصولات کشاورزی از چهارمحال و بختیاری

سید عباس میراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی بخش کشاورزی استان اظهار کرد: صادرات محصولات کشاورزی یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان، افزایش ارزش افزوده محصولات و ایجاد اشتغال پایدار در استان است و با توجه به ظرفیت‌های تولیدی چهارمحال و بختیاری، توسعه بازارهای هدف و تسهیل فرآیندهای صادراتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: بر اساس آمار صادراتی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در شرایط جنگی، ۹۰۰ تن بادام، ۱۹ هزار تن خوراک دام و آبزیان و ۷ هزار تن سیب‌زمینی از استان چهارمحال و بختیاری صادر شده است. این آمار نشان‌دهنده اهمیت محصولات کشاورزی و صنایع وابسته در فعالیت‌های تجاری استان و ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی است.

میراحمدی تصریح کرد: استمرار صادرات در شرایط دشوار، مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع تجاری، تسهیل فرآیندهای اداری و پشتیبانی از فعالان اقتصادی است. در این مسیر، معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری دستگاه‌های مرتبط، مسائل و مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان را پیگیری می‌کند تا زمینه تداوم فعالیت‌های صادراتی و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های تولیدی استان فراهم شود.

بادام؛ ظرفیت راهبردی چهارمحال و بختیاری در بازارهای صادراتی

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به صادرات ۹۰۰ تن بادام در شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: بادام از محصولات شاخص و دارای مزیت اقتصادی چهارمحال و بختیاری است که ظرفیت مناسبی برای توسعه تجارت خارجی، افزایش درآمد باغداران و تقویت صنایع فرآوری و بسته‌بندی دارد.

وی ادامه داد: توسعه صادرات این محصول نیازمند توجه هم‌زمان به کیفیت تولید، رعایت استانداردهای بازارهای هدف، بسته‌بندی مناسب، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارتباط مؤثر میان باغداران، واحدهای فرآوری و صادرکنندگان است.

میراحمدی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت تولید بادام در استان، شناسایی بازارهای جدید و تقویت حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده این محصول را فراهم کند. در این زمینه، حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع موجود در مسیر صادرات، نقش مهمی در تقویت جایگاه بادام استان در بازارهای داخلی و خارجی خواهد داشت.

صادرات ۱۹ هزار تن خوراک دام و آبزیان؛ ظرفیت مهم صنایع وابسته به کشاورزی

وی با اشاره به صادرات ۱۹ هزار تن خوراک دام و آبزیان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: صنایع تولید خوراک دام و آبزیان از بخش‌های مهم زنجیره تأمین و تولید محصولات کشاورزی و دامی به شمار می‌روند و توسعه فعالیت این واحدها می‌تواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، زمینه گسترش بازارهای تجاری و تقویت جایگاه استان در حوزه صنایع وابسته به کشاورزی را فراهم کند.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی و آبزی‌پروری، زمینه مناسبی برای توسعه صنایع مرتبط و افزایش سهم محصولات تولیدی استان در بازارهای صادراتی ایجاد کرده است.

وی تأکید کرد: استمرار صادرات خوراک دام و آبزیان، مستلزم حفظ کیفیت محصول، رعایت الزامات فنی و استانداردهای موردنیاز کشورهای مقصد، تأمین مستمر مواد اولیه و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و فعالان تجارت خارجی است. توجه به این عوامل می‌تواند در افزایش قدرت رقابت واحدهای تولیدی و توسعه پایدار بازارهای صادراتی مؤثر باشد.

صادرات ۷ هزار تن سیب‌زمینی؛ ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بازار

میراحمدی با اشاره به صادرات ۷ هزار تن سیب‌زمینی از استان در شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: سیب‌زمینی یکی از محصولات مهم بخش زراعت است و مدیریت مناسب زنجیره تولید، نگهداری، عرضه و صادرات آن می‌تواند در حمایت از کشاورزان، افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط اقتصادی بهره‌برداران نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: توسعه صادرات محصولات زراعی، علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید برای فروش محصول، می‌تواند به تنظیم بهتر بازار، کاهش فشار ناشی از محدودیت‌های عرضه و تقاضا در برخی مقاطع و افزایش انگیزه تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت محصول کمک کند.